Tunisie: Expatriés

Ali Abdi, sauveur de Nice

Lors de la 32e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a tenu en échec sur sa pelouse le dauphin RC Lens 1-1. Entré en jeu à la 71e minute, Ali Abdi a su faire la différence par un but égalisateur de son équipe à la 84e minute du pied gauche près du but. Très efficace malgré un temps de jeu limité à 24 minutes, le gaucher a inscrit un but sur ses deux tentatives, dont une cadrée et a affiché une précision parfaite dans ses passes (2/2).

Avec une seule faute concédée, une occasion créée et 7 ballons touchés, Abdi a su optimiser chacune de ses interventions, ce qui lui a valu un plébiscite, faisant de lui le meilleur joueur niçois et le deuxième homme du match.

Laïdouni en demi-finale

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En quart de finale de la coupe de l'Emir du Qatar, le milieu défensif d'Al Wakrah, Aissa Laidouni, a été l'auteur d'une passe décisive à la 61' qui a permis à son équipe de s'imposer 3-0 face à Al Rayan.

Sassi, buteur

Ferjani Sassi et Al Gharafa se sont également qualifiés pour les demi-finales en disposant d'Umm Salal 2-1. Le capitaine Sassi a marqué le but du break à la 31e minute de jeu. Duel 100% tunisien en vue entre Al Wakrah et Al Gharafa en demi-finales.

Charni accroche Trabzonspor

Amine Cherni a obtenu le point du nul 1-1 avec Goztepe face à Trabzonspor. Un match intégralement disputé, avec un rendement correct. Le club turc de Cherni est 5e à 7 points de Besiktas et d'une éventuelle place européenne...

Mejbri de retour

Lors de la 35e journée de Premier League, Burnley s'est incliné sur la pelouse de Leeds United (1-3), dans un match marqué par le retour à la compétition d'Hannibal Mejbri après une absence pour blessure. Entré en jeu à la 54e minute, l'international tunisien a livré une prestation correcte, malgré un avertissement. Son apport en seconde période a permis de rééquilibrer le milieu de terrain de Burnley, apportant davantage de stabilité.

En 44 minutes de jeu, Mejbri s'est distingué par une activité intéressante avec 48 ballons touchés et une précision de passes de 78% (31 réussies sur 40), dont 73 % dans le camp adverse. Il a également tenté une frappe contrée, réussi un dribble et remporté 4 duels au sol sur 7, confirmant une montée en puissance progressive malgré la défaite de son équipe.

Ben Slimane, passeur décisif

Lors de la 46e journée de Championship, Norwich City s'est incliné sur la pelouse de Hull City (1-2), malgré une prestation encourageante d'Anis Ben Slimane.

Titulaire, l'international tunisien a disputé 70 minutes avant d'être remplacé, se distinguant par une performance globalement satisfaisante. Il s'est illustré en délivrant la passe décisive à l'aide d'une balle lobée avec précision sur l'unique but de son équipe, tout en créant une occasion franche et en se montrant actif dans l'animation offensive.

Avec 48 ballons touchés, une précision de passes de 73% (19 sur 26), dont un sans-faute dans son propre camp, Ben Slimane a su apporter de la fluidité au jeu, même si son influence dans le camp adverse est restée plus mesurée. Il a également tenté deux frappes, dont une contrée, mais a manqué une grosse occasion. Sur le plan défensif, il a contribué avec quelques récupérations, confirmant une prestation complète malgré la défaite des siens. Norwich City finit la saison à la neuvième place du Championship.

La promesse Makhfaoui

Sociétaire du Dynamo Zagreb, l'ailier droit Ayoub Abdallah Makhfaoui, tout juste 19 ans, devrait représenter l'équipe nationale tunisienne à l'avenir. Si les prédictions de ses entraîneurs au Dinamo Zagreb et des recruteurs se confirment, et si ce joueur progresse significativement à l'avenir, il pourrait devenir un atout pour la sélection. Il évolue généralement au poste d'attaquant et de milieu offensif.