Tunisie: Le pays fière de ses jeunes

Il est des initiatives prises par des jeunes qui peuvent paraître d'une simplicité ou d'une innocence juvénile certaine, mais qui portent en elles-mêmes des significations qualifiées, des espérances vivaces et des ambitions légitimes, qui brisent les discours ambiants du désespoir, du déchantement et de l'incertitude que certaines sources professent et s'ingénient à éterniser pour des desseins qui relèvent d'un plan diabolique visant à semer auprès de notre jeunesse les graines de la division et les conditions fatales de la dissension.

Sauf que dans la Tunisie du 25 Juillet, la jeunesse a démontré et prouve quotidiennement, en s'inspirant de l'approche du Président Kaïs Saïed, qu'elle est vaccinée contre tous les cancers et qu'elle a décidé de se prendre en charge et de s'aligner, en toute conscience et responsabilité, sur le projet national de progrès et de prospérité.

Ainsi quand un jeune passionné de théâtre rencontre un groupe d'autres jeunes à Messadine (gouvernorat de Sousse) et se porte volontaire pour les initier à l'art de la scène, gratuitement et avec l'enthousiasme d'un militant de la première heure, on peut affirmer que le geste est d'une importance historique et d'une valeur inestimable car tout simplement, il constitue une gifle retentissante infligée à ces diffuseurs de la déchéance qui ont perdu leur estime et font montre d'un engagement répréhensible afin de servir aveuglément les ennemis de leur pays.

Il en est de même à propos de l'initiative prise à Nabeul par un groupe de jeunes ayant décidé de libérer la ville de ses ordures, sans solliciter une petite pelle ou une petite brouette aux pseudo-responsables qui gangrènent la municipalité. Des jeunes agissant en accord et en symbiose avec le Président de la République, qui les a éduqués à compter sur eux-mêmes, à définir librement le devenir de leur pays et à évoluer en faiseurs d'histoire et de prospérité à partager équitablement et solidairement.

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