Tunisie: Samir Majoul appelle à activer la Grande zone arabe de libre-échange

Le président de l'Union des chambres arabes et de l'UTICA, Samir Majoul, a appelé à activer pleinement la Grande zone arabe de libre-échange, soulignant l'urgence de renforcer l'intégration économique entre les pays arabes.

Intervenant en marge de la 137e session extraordinaire du Conseil de l'Union des chambres arabes, Majoul a insisté sur la nécessité de lever les barrières tarifaires et non tarifaires afin d'accroître le volume des échanges intra-arabes et de dynamiser les économies de la région.

Il a, dans ce cadre, plaidé pour la mise en place de projets arabes communs, notamment dans les domaines de l'agriculture durable et des technologies de l'eau, afin de répondre aux défis globaux et de garantir la sécurité des ressources dans la région.

Le responsable a également appelé les chambres arabes à adopter des stratégies favorisant les start-up et l'innovation technologique, estimant que le renforcement de la compétitivité du secteur privé arabe constitue un levier essentiel pour son positionnement sur le marché mondial.

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Soulignant le rôle central du secteur privé en tant que moteur de croissance, Majoul a insisté sur la nécessité de l'impliquer davantage dans l'élaboration des politiques économiques et fiscales. Il a également appelé à une coordination accrue pour faire face aux fluctuations économiques mondiales, notamment à travers la mise en place de chaînes d'approvisionnement arabes résilientes.

Évoquant le contexte régional, il a estimé que le monde arabe traverse une crise réelle liée aux conflits et aux mutations en cours. Malgré l'abondance des ressources énergétiques dans plusieurs pays, il a souligné que le principal défi réside dans la capacité à investir efficacement dans ce secteur.

Sur un autre plan, Majoul a appelé à une convergence des visions, à une volonté politique renforcée et à un climat de confiance entre les États arabes, conditions qu'il juge indispensables pour bâtir un avenir économique commun et durable.