Tunisie: Jusqu'à 5 % de hausse - Qui gagne quoi dans le privé

Les salariés du secteur privé vont toucher plus. Les décrets d'application de la loi de finances 2026, publiés au Journal officiel le 30 avril, actent des augmentations de salaires rétroactives au 1er janvier 2026, ce qui signifie que les rappels de janvier à avril seront versés dès ce mois de mai. Sur les ondes de Jawhra FM, le 4 mai 2026, la conseillère fiscale Dhouha Bahri a décrypté, secteur par secteur, ce que ces textes changent concrètement.

Trois catégories de salariés du secteur privé sont concernées par ces revalorisations, chacune régie par un décret distinct. Pour ceux couverts par une convention collective sectorielle, l'augmentation est fixée à 5 % par an sur le salaire de base, l'indemnité de transport et l'indemnité de présence, soit un montant qui varie d'un salarié à l'autre selon le niveau de rémunération, la situation familiale et les abattements fiscaux applicables.

Pour les salariés sans convention collective dont le salaire dépasse le SMIG, notamment dans les cabinets comptables, les études d'avocats, les bureaux de conseillers fiscaux et les cabinets médicaux, la revalorisation est forfaitaire et fixée par catégorie professionnelle. En régime à 48 heures, les agents d'exécution bénéficieront d'une hausse comprise entre 36 et 46 dinars en 2026, entre 38 et 48 dinars en 2027, et entre 39 et 51 dinars en 2028.

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Les agents de maîtrise verront leur salaire augmenter de 53 dinars en 2026, 55 dinars en 2027 et 58 dinars en 2028. Les cadres bénéficieront quant à eux d'une revalorisation de 69 dinars en 2026, 73 dinars en 2027 et 76 dinars en 2028.

Pour les salariés non agricoles rémunérés au salaire minimum garanti (SMIG), actuellement établi à environ 528 dinars, auxquels s'ajoutent l'indemnité de transport et l'indemnité de panier, la revalorisation est progressive. Le régime à 48 heures passera à 554,736 dinars en 2026 et le régime à 40 heures à 470 dinars. En 2027, le SMIG atteindra environ 561 dinars, et en 2028, il avoisinera 611 dinars.

Dhouha Bahri a noté que les comptables traitent généralement les rappels séparément, en émettant une fiche de paie distincte pour les arriérés et une autre pour le salaire courant, même si les deux peuvent être versés ensemble.

Les travailleurs agricoles également concernés

Le troisième décret s'applique aux travailleurs agricoles, rémunérés à la journée. Les montants journaliers seront revalorisés progressivement selon le grade et la spécialisation de chaque employé : entre 21 et 21,360 dinars en 2026, entre 22 et 22,400 dinars en 2027, et 23,520 dinars en 2028.

La conseillère fiscale a tenu à rectifier une idée reçue : l'augmentation n'est pas la même pour tout le monde, et il n'existe pas de montant forfaitaire universel de 50 dinars. Le montant de la revalorisation dépend de la catégorie professionnelle, du niveau de salaire, du régime horaire et de la situation familiale de chaque salarié. Même deux personnes partageant une fiche de paie de base identique peuvent percevoir des montants nets différents en raison des abattements fiscaux qui leur sont propres.