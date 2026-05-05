Tunisie: Hajj - Le pays demande une augmentation de son quota

Le nombre de pèlerins tunisiens pour la saison du Hajj 2026 a été fixé à 10 982, a annoncé lundi le chargé de la gestion de la Direction générale du Hajj et de la Omra au sein du ministère des Affaires religieuses, Anis Mezoughi.

S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a précisé que la Tunisie a officiellement demandé une augmentation de son quota, en lien avec les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024, exprimant l'espoir d'une réponse favorable des autorités saoudiennes.

Concernant le calendrier, le premier vol à destination des lieux saints est prévu pour le 7 mai, tandis que les départs se poursuivront jusqu'au 22 mai. Les vols de retour sont programmés entre le 1er et le 14 juin.

Le ministère a, par ailleurs, indiqué que les préparatifs entrent dans leur phase finale, notamment en matière d'organisation logistique, de structuration de la mission et de répartition des tâches entre les différentes équipes d'encadrement.

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Selon la même source, l'âge moyen des pèlerins tunisiens s'élève cette année à 62 ans, un niveau relativement élevé par rapport à d'autres nationalités.

Afin d'assurer le bon déroulement du pèlerinage, chaque pèlerin sera doté d'une carte "Nusuk" contenant ses données personnelles, dans le but de prévenir les cas de perte durant l'accomplissement des rites.

Les autorités ont appelé les pèlerins à se munir de quantités suffisantes de médicaments couvrant toute la durée de leur séjour dans les lieux saints, en insistant sur l'importance de les garder à portée de main lors des déplacements.

Il leur est également recommandé de se conformer strictement aux consignes émises par les missions d'accompagnement, qu'elles soient administratives ou sanitaires, tout au long des différentes étapes du pèlerinage.