Tunisie: Alerte chaleur - Des températures au-dessus des normales dès mai

Les températures en Tunisie devraient dépasser les normales saisonnières entre les mois de mai et juillet 2026, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

La cheffe du service des prévisions climatiques mensuelles et saisonnières, Hajer Dhouioui, a indiqué que les tendances actuelles annoncent une période plus chaude que d'habitude.

S'exprimant ce lundi 4 mai sur les ondes de la Radio nationale, elle a précisé que cette hausse des températures devrait se confirmer progressivement au cours des prochains mois.

De son côté, le professeur de géographie et des sciences du climat à l'université tunisienne, Zouheir Hlioui, a affirmé que les différentes études spécialisées convergent vers un été particulièrement chaud.

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Selon lui, cette tendance ne se limitera pas à une simple hausse des températures, mais pourrait également s'accompagner de vagues de chaleur, avec une sensation accrue de sécheresse et d'étouffement, notamment durant les mois de juillet et août.

Ces prévisions interviennent dans un contexte de variabilité climatique croissante, renforçant les préoccupations liées aux épisodes de chaleur extrême et à leurs impacts potentiels sur les conditions de vie et les ressources naturelles.