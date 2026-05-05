Tunisie: JS Omrane - Espérance de Tunis - 0-0 à la pause, Omrane à 10 après une expulsion

La première mi-temps du match entre la JS Omrane et l'Espérance Sportive de Tunis, disputé ce lundi pour la 28e journée de Ligue 1, s'est achevée sur un score nul et vierge (0-0).

La rencontre a basculé à la 29e minute avec l'expulsion de Ben Amor M., laissant la JS Omrane évoluer en infériorité numérique pour le reste de la première période.

Malgré cet avantage numérique, l'Espérance de Tunis n'a pas réussi à concrétiser et n'a pas trouvé la faille avant la pause face à un bloc défensif bien organisé.

Le match reste donc totalement ouvert à l'heure de la seconde mi-temps.