Tunisie: Hand - El Menzah Sports retrouve l'élite 15 ans après - Un club qui a des racines

Alors que le Stade Tunisien et Ksour Essaf quittent la division Elite, El Menzah Sports retrouve l'élite après 15 ans.

Le Club Sportif El Menzah a validé son accession à l'élite du championnat national de Division A à une journée de la fin des barrages. L'équipe de l'entraîneur Karim Zaghouani a battu l'Union Sportive Temimi à Menzel Temime et termine en tête du classement avec 14 points. Elle est suivie par la Jeunesse Sportive Chihia (12 points), l'Union Sportive Temimi (11 points) et le Club Athlétique Bizertin (9 points).

Le travail remarquable de l'entraîneur Karim Zaghouani, qui a permis à cette équipe de retrouver la Division Élite, mérite d'être souligné. Cet ex-joueur international, qui s'est reconverti en technicien, a fait prévaloir sa large expérience dont il a fait profiter ses jeunes protégés.

Le rôle de la salle Hedi Khefacha

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Il est à noter que El Menzah Sports, qui a longtemps souffert du manque d'infrastructure d'entraînement adéquate, a pu reprendre espoir avec la construction du complexe Hedi Khefacha ces dernières années. Cette salle a directement contribué à l'essor du club, notamment grâce à son engagement dans la formation des jeunes tant masculins que féminins.

La construction de ce complexe sportif a donc permis l'extériorisation de nombre de filles et garçons et a directement contribué à l'essor du club, notamment grâce à son engagement dans la formation d'excellents éléments issus de cette zone riche en jeunes de qualité.

L'équipe de handball d'El Menzah Sports (EMS) a été créée en 1962.

EMS a toujours été un acteur historique du handball tunisien, ayant notamment accédé à la division nationale dès 1984, évoluant souvent en division nationale B ou en élite.

Il a cédé des joueurs au Club Africain dont Jihed Azaïez, Lotfi Baccar, Mohamed Taoufik Baccar.

Sa section féminine compte un bon nombre de joueuses sélectionnées en équipes nationales (junior et cadette) en 2024, dont Sandra Darragi, Malek Dridi et Eya Kadri.