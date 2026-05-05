Sénégal: Coupe de la Ligue - Diambars défie TFC pour une place en finale

Dakar — Le leader de la Ligue 2 de football, Diambars, va défier le deuxième de la Ligue 1, Teungueth FC, mercredi, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, pour une qualification en finale de la Coupe de la Ligue.

Les académiciens de Saly, actuels leaders de la Ligue 2 et finalistes de la Coupe du Sénégal, vont vouloir rester sur leur bonne dynamique du moment en signant une qualification en finale de la Coupe de la Ligue.

A Ngalandou Diouf face à TFC, Diambars, un des clubs de l'élite sénégalaise les plus organisés avec une académie, va jouer gros face au deuxième de la Ligue 1 à domicile.

Les académiciens de Saly ont remporté la Coupe de la Ligue à deux reprises en 2016 et 2019.

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Les Rufisquois vont faire leur possible pour barrer la route à Diambars et se hisser en finale. TFC a remporté une seule fois la Coupe de la Ligue en 2023.

Jeudi, l'AS Douanes (Ligue 1), vainqueurs du trophée en 2009 et 2015, vise une qualification en finale aux dépens de Sonacos (Ligue 1).

En course pour la montée au sein de l'élite, l'AS Douanes (actuellement 3e) veut se qualifier en finale pour confirmer ses bons résultats de ces deux dernières saisons.

En face, les douaniers rencontrent les huiliers de la SONACOS, une équipe actuellement en difficulté en championnat et qui se bat pour se maintenir dans l'élite.

La SONACOS n'a pas encore remporté la Coupe de la Ligue. Une qualification en finale sera donc historique pour les huiliers.

La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 17 mai 2026.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque équipe ayant toutefois la possibilité d'aligner trois joueurs seniors.

Wally Daan de Thiès avait remporté la Coupe de la Ligue en 2025.

Voici le programme de la Coupe de la Ligue :

--Mercredi au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque : TFC-Diambars (16h30)

-- Jeudi au Stade Djagaly Bagayokho de Grand Yoff : Douanes-SONACOS (16h30)