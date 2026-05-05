Sénégal: Sédhiou - Des équipements d'une valeur de 307 millions de francs CFA pour renforcer les capacités de l'ISRA

Sédhiou — Le coordonnateur du Projet de développement des chaînes de valeur riz (PDCVR), Wally Diouf, a réceptionné, lundi, au centre de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) de Sédhiou (sud), quatre serres vitrées de nouvelle génération, financées à hauteur de 307 millions de francs CFA par la Banque islamique de développement (BID), dans le cadre du renforcement du capital semencier du riz.

"Les fondements de l'agriculture reposent sur la semence, qui se crée, se conserve et s'améliore dans les centres de recherche", a rappelé Wally Diouf, estimant qu'en renforçant les capacités de l'ISRA, ses infrastructures permettront une production continue de semences de pré-base, douze mois sur douze, indépendamment des aléas climatiques.

Au-delà des serres, a-t-il relevé, le centre de Sédhiou bénéficie d'investissements structurants notamment un château d'eau, un laboratoire, une maison des chercheurs, une aire de séchage, un magasin de stockage, un centre de formation, une clôture et des bureaux administratifs.

"L'objectif affiché est clair : faire de Sédhiou la véritable capitale semencière du Sénégal", a indiqué le coordonnateur du Projet de développement des chaînes de valeur riz (PDCVR).

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De son côté, Jean Paul Ahoussy, technicien à l'ISRA, s'est réjoui de l'installation de ces serres vitrées qui, selon lui, permettront de multiplier les croisements de semences de première génération et de remplacer progressivement les variétés vieillissantes.

Hubert Lazare Birame Faye, sous-préfet de Diendé, a salué l'installation des infrastructures conformes aux normes contractuelles, exhortant les agents de l'ISRA à assurer leur bon fonctionnement pour anticiper tout dysfonctionnement.

Selon le sous-préfet, ce projet porté par la BID et ses partenaires, illustre une volonté forte de consolider la souveraineté alimentaire du pays en misant sur la qualité et la durabilité des semences.

Pour les producteurs de la région, il ouvre la voie à une amélioration significative des rendements et à une meilleure résilience face aux défis agricoles.