Dakar — L'attaquant sénégalais Mbaye Diagne a terminé meilleur buteur de la deuxième division turque (Trendyol 1. Lig) avec 29 buts sous les couleurs d'Amed SK, contribuant à la montée historique du club en Süper Lig, tout en consolidant sa place de meilleur buteur sénégalais à l'étranger sur l'ensemble avec 246 réalisations depuis 2011.

À 34 ans, il compte désormais un total de 112 buts en Turquie, toutes divisions confondues, entre 2017 et 2026. Il est le meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Turquie.

Au-delà de son efficacité offensive, Mbaye Diagne a permis à son club de terminer deuxième du championnat et d'être promu, pour la première fois de son histoire, en Süper Lig, l'élite du football turc.

Il s'agit de la troisième fois dans sa carrière qu'il aide un club à atteindre l'élite, après ses passages réussis en Arabie saoudite avec Al-Qadsiah FC (26 buts) et Neom SC (14 buts).

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Mbaye Diagne a débuté sa carrière professionnelle en Italie, avec ASD Brandizzo, lors de la saison 2011-2012. La saison suivante, il s'engage avec l'AC Bra, avant de rejoindre la Juventus en 2013. Il est ensuite prêté à l'AC Ajaccio (France), sans y disputer de match, puis au Lierse SK (Belgique) en 2014. Après 11 matchs et 7 buts, il rejoint Al-Shabab (Arabie saoudite), avant de revenir la même année en Belgique au KVC Westerlo.

En 2015, la Juventus, pour laquelle il n'aura disputé aucun match officiel, le transfère à Újpest (Hongrie). La saison suivante (2016-2017), il s'engage avec le club chinois de Tianjin TEDA.

Depuis, il a porté les couleurs de plusieurs clubs dans différents pays, confirmant son profil de globe-trotter du football, qui a inscrit la bagatelle de 246 buts en 394 matchs.

Entre 2017 et 2026, l'international sénégalais évolue en Belgique, avec le Club Bruges, et en Angleterre, à West Bromwich Albion, avant de s'imposer en Turquie, en particulier à Kasimpaşa SK pendant deux saisons, puis à Galatasaray, où il signe pour quatre ans.

Il s'illustre particulièrement lors de la saison 2018-2019, en terminant meilleur buteur avec 30 réalisations sous les couleurs de Kasimpaşa.

En septembre 2019, Diagne est prêté au Club Bruges KV. Lors d'un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, il obtient un penalty, mais alors qu'il n'est pas tireur désigné, décide de le tirer et le manque. Le club perd la rencontre et le joueur est temporairement suspendu par le staff. Une décision qu'il regrettera plus tard, tout en expliquant avoir voulu "aider l'équipe". Il quitte le club belge avec un bilan de quatre buts en neuf matchs.

De retour à Galatasaray à l'été 2020, il affiche sa détermination à s'imposer et remporte le championnat ainsi que la Coupe de Turquie avec le club stambouliote.

Il poursuit ensuite sa carrière en Arabie saoudite, avec des passages à Neom SC et Al-Qadsiah FC, où il remporte le championnat de deuxième division et termine meilleur buteur avec 26 réalisations.

Après cette expérience, il choisit de revenir en Turquie en deuxième division avec Amed SK, préférant ce défi plutôt que de poursuivre sa carrière en Saudi Pro League.

Seul Sénégalais à plus de 100 buts en Turquie

En 169 apparitions dans les championnats turcs, Mbaye Diagne a inscrit 112 buts, dont environ 83 en Süper Lig et 29 en TFF 1. Lig, soit un ratio d'environ un but par match.

International sénégalais depuis 2018, Mbaye Diagne compte 11 sélections avec les Lions du Sénégal, sans avoir inscrit le moindre but.

À ce jour, il est le seul Sénégalais à avoir inscrit plus de 100 buts dans les championnats turcs. Il devance notamment Mame Baba Thiam (68 buts), Moussa Sow (67 buts), Demba Ba (46 buts) et Papiss Demba Cissé (45 buts).

Avec ce total et un parcours riche à l'international, l'attaquant confirme sa régularité et son impact dans le football turc.

"Je suis très content. Nous avons fait un grand travail. Nous y avons cru et aujourd'hui, ce point nous permet de rejoindre la Süper Lig. Ce n'était pas facile", a-t-il réagi à la fin du match ayant consacré la montée de son club Amed SK au sein de l'élite.

"Nous allons maintenant profiter et savourer cette montée. La Süper Lig est un championnat que je connais bien. Je veux y performer encore plus, marquer davantage de buts et battre des records", a-t-il ajouté.