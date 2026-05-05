Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

Avec sa nouvelle rubrique Parlement citoyen - Readers Question Time, l'express renforce son engagement en faveur du débat public. L'objectif est clair : offrir aux citoyens une plateforme pour interpeller directement les élus sur des sujets d'intérêt national. Chaque mardi, des questions envoyées par les lecteurs sont sélectionnées par la rédaction et adressées aux responsables concernés. Ces derniers sont invités à répondre publiquement dans les colonnes du journal. Libre à eux de s'exprimer... ou de ne pas le faire. Les lecteurs, eux, restent les juges.

Nata Cha

Questions transmises à Osman Mahomed, ministre des Transports terrestres

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Le gouvernement avait promis la digitalisation des services de la National Land Transport Authority (NLTA) afin de mettre fin aux longues files d'attente et aux pertes de temps pour les usagers. Pourtant, près de deux ans après son arrivée au pouvoir, le système en ligne de la NLTA continue de poser de sérieux problèmes, notamment en ce qui concerne le paiement de la déclaration, qui demeure inaccessible pour de nombreux citoyens, les contraignant à prendre congé pour se rendre en personne à la NLTA ou à la poste. Dans ce contexte, le ministre peut-il indiquer pourquoi des dysfonctionnements persistent au niveau du logiciel actuellement utilisé et pour quelles raisons le gouvernement tarde à concrétiser pleinement cette promesse de digitalisation des services ?

Concernant des autobus opérant sur la ligne 74 (St-Pierre-Ste-Catherine-Tribeca), ces véhicules sont très anciens et tombent fréquemment en panne. Aux heures de pointe, il arrive parfois qu'aucun autobus ne soit disponible, entraînant d'importants retards pour les écoliers et les travailleurs. Les autorités, notamment la NLTA ainsi que les élus de la circonscription n° 8, sont informées de cette situation depuis longtemps, sans qu'aucune amélioration notable ne soit constatée. Dans ce contexte, le ministre peut-il indiquer si des mesures sont envisagées pour remplacer ces autobus vétustes et garantir un service fiable ? Fautil attendre un accident grave avant d'agir ? Peut-il également expliquer pourquoi les horaires ne sont pas respectés ?

Pingala Kissoonah

Le gouvernement actuel, après une décennie dans l'opposition, s'était engagé à faire toute la lumière sur plusieurs affaires de corruption, notamment le meurtre de Soopramanien Kistnen, les achats d'urgence controversés ainsi que les scandales Pack & Blister et Molnupiravir. Pourtant, 18 mois après son arrivée au pouvoir, peu d'avancées concrètes sont visibles.

Dans ce contexte, le Premier ministre peut-il indiquer si les véritables responsables seront traduits en justice et où en est la mise en place d'une instance indépendante, à l'image du «Serious Fraud Office», pour lutter contre la fraude et la corruption ? Des arrestations et poursuites sont-elles prévues ? Question transmise au gouvernement.

Sebastien Bisnath

S'agissant du plan de redressement de Mauritius Post Ltd, le ministre peut-il indiquer s'il prévoit, au-delà des hausses tarifaires et du contrôle des dépenses, une véritable stratégie de transformation visant à repositionner l'entreprise comme un opérateur moderne de services postaux, de colis, d'e-commerce et de services publics numériques ?

Dans l'affirmative, peut-il préciser les objectifs financiers, le calendrier de mise en œuvre, les mesures de modernisation numérique, les améliorations en matière de suivi des colis, les dispositifs de soutien aux PME, l'utilisation des espaces sous-exploités, les dispositions pour Rodrigues ainsi que les indicateurs de performance retenus ?

Ashvin Kumar S

Combien de barons de la drogue ont été arrêtés, emprisonnés et ont vu leurs avoirs saisis depuis l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir il y a un an et demi ? Par ailleurs, pourquoi le gouvernement refuse-t-il de répondre aux questions concernant le scandale de Silver Bank, impliquant Rs 7 milliards de prêts toxiques accordés à 33 clients étrangers dans 11 pays ? Que cherche-t-il à cacher au public ?

Ryan Fitzgerald

Questions transmises au ministère de la Technologie.

Avec la disparition de la plateforme Citizen Support Unit, comment les citoyens peuvent-ils désormais alerter efficacement les autorités concernant les problèmes de maintenance dans les villes et villages, tout en bénéficiant d'un suivi adéquat ? Par ailleurs, le ministre peut-il indiquer à quand est prévu le remplacement de cette plateforme technologique, que ce soit à travers l'application Korek ou toute autre solution numérique ?