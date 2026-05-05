Afrique: Africa Forward 2026 - Nairobi accueille un forum stratégique pour dynamiser les partenariats économiques

Un forum d'affaires dédié au développement économique du continent africain se tiendra le 11 mai 2026 à Université de Nairobi, au Kenya, dans le cadre du sommet « Africa Forward ».

Intitulé « Africa Forward | Inspire & Connect », l'événement réunira, selon les organisateurs, plus de 1 500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics venus d'Afrique, de France et d'Europe, autour des grands enjeux de croissance et de transformation du continent.

Co-organisé par Bpifrance, Business France et Proparco (Groupe AFD), ce forum ambitionne de renforcer les investissements croisés et de stimuler les partenariats économiques entre l'Afrique et ses partenaires internationaux.

Lejecos apprend que, placée sous le haut patronage des présidents Emmanuel Macron et William Ruto, la rencontre se positionne comme un rendez-vous majeur du dialogue économique entre les continents.

Les échanges porteront sur plusieurs secteurs stratégiques pour le développement de l'Afrique, notamment l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, la santé et les villes durables. Ces thématiques reflètent les priorités actuelles du continent en matière de transformation économique, d'innovation et de développement durable.