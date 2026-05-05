Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public lève 26,060 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé le vendredi 30 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 26,060 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 357 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 30 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 34,560 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 115,20%.

Le montant des soumissions retenu est de 26,060 milliards FCFA et celui rejeté 8,500 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 75,41%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,29% pour les bons et 8,05% pour les obligations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La DGCPT s'est engagée à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 25 avril 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 27 avril 2029. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30%, et ce dès la fin de la première année.