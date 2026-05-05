Afrique: Hausse de 53% du résultat net de NSIA Banque Côte d'Ivoire au premier trimestre 2026

Le résultat net de NSIA Banque Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 53% au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Le résultat net à, en effet dégagé un solde de 10,912 milliards de FCFA contre 7,138 milliards de FCFA au 31 mars 2025%.

Le total bilan de la banque est en léger repli de 2%, à 3 013,098 milliards de FCFA contre 2 562,434 milliards de FCFA au premier trimestre 2025.

Les crédits nets à la clientèle ont connu une progression de 10,8%, passant de 1 573,747 milliards de FCFA au premier trimestre 2025 à 1 744,337 milliards de FCFA un an plus tard. Quant aux dépôts de la clientèle, ils sont en hausse de 21,32%, à 2 162,760 milliards de FCFA contre 1 782,582 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le produit net bancaire de la banque s'est établi à 28,615 milliards de FCFA contre 22,402 milliards de FCFA au premier trimestre 2025, soit une progression de 28%. De l'avis de la direction de l'établissement bancaire, cette progression est principalement liée à la hausse des revenus générés par l'activité « titres ».

Le résultat avant impôt, en hausse de 49% comparativement à mars 2025, s'établit à 11,8 milliards FCFA. La direction de la banque est d'avis que cette évolution s'explique par l'effet combiné de l'accroissement des commissions et de la maitrise du coût du risque.

Sur les perspectives de la banque, la direction de NSIA Banque Côte d'Ivoire estime que la dynamique actuelle des indicateurs devrait se poursuivre au cours de l'année 2026, portée par l'amélioration de l'expérience-client, le renforcement de la sécurité numérique, la digitalisation constante des services, l'intensification des efforts vers la durabilité et l'inclusion financière tout en assurant une gestion prudente des risques et des charges.