Tunisie: Diabète de type 2 - Le nouveau traitement disponible à partir de ce mercredi dans les pharmacies

Ayant récemment obtenu son autorisation de mise sur le marché (AMM), un nouveau traitement contre le diabète de type 2 sera disponible dans les pharmacies, à partir de ce mercredi. Délivré uniquement sur prescription médicale, ce médicament innovant se présente sous forme de stylo injectable et est administré à raison d'une dose hebdomadaire.

Dr.Nabila Mejdoub Rekik, cheffe du service d'endocrinologie au CHU de Sfax et Présidente de l'Association Tunisienne d'Endocrinologie, de Diabétologie et des Maladies Métaboliques, a apporté des précisions importantes sur les idées relayées sur ce médicament, insistant notamment sur le fait que ce traitement n'est pas destiné à la perte de poids, contrairement à ce qui circule comme information à ce sujet, et qu'il ne doit se substituer en aucun cas à l'insuline dans la prise en charge des patients.

Selon la spécialiste, ce médicament doit impérativement être prescrit par un médecin spécialiste, qu'il s'agisse d'un endocrinologue, d'un diabétologue, d'un interniste, d'un cardiologue ou encore d'un nutritionniste spécialisé. Administré une fois par semaine, il est délivré sous forme d'une boîte contenant quatre doses, correspondant à un mois de traitement.

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Lire aussi: Lancement officiel d'un nouveau traitement pour le diabète de type 2En plus de réguler le taux de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 _ il s'agit de la principale indication du traitement _ des études cliniques ont également mis en évidence des bénéfices supplémentaires, à savoir qu'il assure une protection cardiovasculaire et rénale, ainsi qu'une réduction du risque d'arrêts cardiaques, tout en contribuant à une perte de poids chez les patients obèses, qui représentent 42% de la population souffrant de diabète de type 2.

Comme tout médicament, il n'est pas exempt d'effets secondaires. Les plus fréquemment rapportés sont d'ordre digestif, notamment des nausées et des diarrhées. Ces manifestations restent toutefois généralement temporaires et s'estompent avec le temps, et à mesure que l'organisme s'adapte au traitement.

Commercialisé au prix de 355 dinars la boîte de quatre doses, ce traitement, qui n'est pas pour l'heure pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, soulève la question de son accessibilité pour une large frange de patients.