Tunisie: Photo controversée à l'aéroport Tunis-Carthage - L'OACA précise

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) a démenti, dans un communiqué, l'authenticité de l'image récemment relayée sur les réseaux sociaux, montrant prétendument l'utilisation de barils dans le parking de l'aéroport international de Tunis-Carthage.

L'Office précise que la photo en question est ancienne et remonte à une période de travaux d'aménagement provisoires qu'a connue l'aire de stationnement. Les équipements visibles ont été retirés immédiatement après l'achèvement des travaux, ajoute la même source.

L'OACA souligne, par ailleurs, que les images diffusées ne reflètent en aucun cas la situation actuelle du parking de l'aéroport.

Appelant à la vigilance, l'Office met en garde contre la propagation de fausses informations susceptibles d'induire l'opinion publique en erreur et de porter atteinte à la réputation du service public.

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