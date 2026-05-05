Tunisie: Consommation de pâtisseries - Six jeunes intoxiqués, les causes évoquées

Six jeunes âgés de 16 à 32 ans ont été victimes d'une intoxication alimentaire à Ben Guerdane après avoir consommé des pâtisseries, a indiqué le coordinateur régional de l'Instance de sécurité alimentaire à Médenine, Mohamed Naji.

Intervenant ce lundi 4 mai sur Diwan Fm, il a précisé que les personnes concernées ont été rapidement prises en charge et transférées à l'hôpital, où elles ont reçu les soins nécessaires. Elles ont passé la nuit en observation avant de quitter l'établissement ce mardi matin en bonne santé.

Selon la même source, leur état est jugé stable et ne suscite aucune inquiétude.

Mohamed Naji a également expliqué que les pâtisseries avaient été achetées dans un point de vente proposant du lait, des produits laitiers et des pâtisseries. Il a estimé que l'intoxication pourrait être liée à une durée d'exposition prolongée des produits, précisant que le commerce en question ne fabrique pas les pâtisseries, mais se contente de les commercialiser.

Il a enfin assuré que le local est en bon état, écartant toute défaillance apparente au niveau des conditions d'hygiène.