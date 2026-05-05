Afrique: Port autonome d'Abidjan - Kassoum Traoré désigné Directeur général par intérim

5 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Conseil d'administration du Port autonome d'Abidjan (Paa), en sa session extraordinaire du lundi 04 mai 2026, a désigné Kassoum Traoré, Directeur général par intérim du Paa.

Selon un communiqué de presse publié sur la page Facebook du gouvernement, précédemment directeur de la logistique au sein de l'institution, le Directeur général par intérim est un cadre expérimenté du Paa, dont le parcours témoigne d'une parfaite connaissance des enjeux opérationnels, stratégiques et organisationnels de la plateforme portuaire, précise la note d'information annonçant sa nomination.

«Le Directeur général par intérim aura pour mission d'assurer la conduite efficace des activités portuaires, de maintenir la dynamique de transformation engagée, et de renforcer le positionnement du Port d'Abidjan en tant que hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest », lit-on dans la note.

La même source souligne que la nomination de Kassoum Traoré consacre la valorisation des compétences internes. Elle s'inscrit également dans une volonté de continuité managériale et de consolidation des acquis, dans un environnement marqué par des exigences accrues de performance, de compétitivité et de modernisation.

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Kassoum Traoré succède à Yacouba Hien Sié, nommé ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier le 23 janvier 2026.

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