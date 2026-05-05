Ile Maurice: Une femme accouche dans un véhicule de police

5 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Une femme enceinte a accouché ce mardi 5 matin dans un véhicule de police à Abercrombie, Sainte-Croix, après avoir été prise de contractions soudaines alors qu'elle se trouvait à bord d'un autobus.

Selon les informations disponibles, la future mère a perdu les eaux à proximité d'un arrêt d'autobus situé non loin du poste de police. Des passagers ont rapidement alerté les autorités. Une équipe de policiers s'est rendue sur place pour lui porter assistance.

Face à l'urgence, la femme a été transportée dans un véhicule de police en direction de l'hôpital A.G. Jeetoo. Cependant, l'accouchement s'est déclenché en cours de route. Une policière présente a assisté la mère, tout en étant guidée par un médecin au téléphone.

Le bébé est né à l'intérieur du véhicule de police. La mère et l'enfant ont ensuite été conduits à l'hôpital pour des soins. Leur état de santé est jugé stable, selon les premières indications.

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