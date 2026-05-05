Le village d'Ecroignard a vécu une soirée de football inoubliable à l'occasion du match Manchester Utd-Liverpool, dimanche dernier. Les habitants se sont réunis au Saraswatee Recreational Shelter pour une retransmission en direct qui restera sans aucun doute une référence pour les initiatives villageoises. Organisé par le Conseil municipal d'Ecroignard, l'événement a rassemblé supporters, familles et amis dans une ambiance unique de convivialité et de passion sportive.

Dès le départ, l'objectif était clair : créer bien plus qu'un simple visionnage de match, une véritable expérience communautaire. Grâce à la précieuse collaboration de Jack Production et Andy Screens, les spectateurs ont pu profiter d'une projection en direct exceptionnelle. La soirée a été sublimée par un son magique, des effets lumineux époustouflants et un feu d'artifice spectaculaire et à la pointe de la technologie - une performance impressionnante qui a établi une nouvelle norme pour les événements organisés dans un petit village.

Étonnamment, l'affluence est restée modeste dans les premières minutes précédant le coup d'envoi. Mais à mesure que l'excitation grandissait, une foule nombreuse de supporters passionnés a afflué, remplissant le stade en quelques minutes et transformant l'atmosphère en un lieu d'excitation et d'énergie vibrante.

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La soirée a également été marquée par des moments personnels mémorables et des témoignages émouvants. Sailesh, fervent supporter de Manchester United, tout juste rentré d'une croisière, a partagé une anecdote frappante : arrivé chez lui à 18h50, il était déjà au Saraswatee Recreational Shelter à 18 h 55, déterminé à ne pas manquer le match. Il a décrit plus tard cette expérience comme « une ambiance électrisante et une victoire magnifique célébrée ensemble, comme une seule famille ».

Adarsh, fervent supporter de Liverpool FC, a souligné l'esprit d'unité qui transcende la rivalité : « Même si nous supportons différentes équipes, ce soir a montré que le football nous rassemble avant tout en tant que communauté. L'organisation était impeccable. » Arvind Joysury, un autre fervent supporter de Manchester United, a salué l'organisation et l'énergie du public : « On se serait cru dans un stade. L'écran, le son, la foule... tout était parfait. Ecroignard peut vraiment en être fier. »

De son côté, Mevin Sobron, considéré comme l'un des plus grands supporters de Liverpool du village, a ressenti la déception inhérente à l'imprévisibilité du football, tout en restant pleinement présent et en participant à l'ambiance conviviale de l'événement.

Vikram Hurloll, président du conseil municipal d'Ecroignard et fervent supporter de Liverpool, a fait preuve d'un remarquable esprit sportif. Malgré la défaite de son équipe favorite, il a exprimé sa sincère joie pour les supporters de Manchester United et a souligné l'importance de telles initiatives. Selon lui, le football est un puissant vecteur de cohésion pour le village, et des événements comme celui-ci contribuent à forger l'identité d'Ecroignard.

S'exprimant au nom des organisateurs, Vicky Bundhoo, conseillère de district, et Mayoor Sobron, vice-président du conseil municipal d'Ecroignard, ont exprimé leur profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de la soirée.

Cette soirée footballistique était bien plus qu'une simple retransmission de match : c'était une célébration de l'unité, de la résilience et de l'esprit collectif. Ecroignard a une fois de plus prouvé qu'avec vision, collaboration et passion, même un petit village peut organiser des événements d'une qualité et d'un impact remarquables.