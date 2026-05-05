Ile Maurice: Les pêcheurs réclament une rencontre avec Ramgoolam et Boolell

Une assemblée regroupant les délégués de la Fédération des pêcheurs ainsi que les membres exécutifs du syndicat du secteur s'est tenue récemment afin de faire le point sur leur situation. Selon Judex Rampaul, secrétaire du syndicat des pêcheurs, cette rencontre a permis de mettre en lumière les difficultés croissantes auxquelles font face les pêcheurs professionnels, dont les moyens de subsistance dépendent directement de la mer.

À l'issue des échanges, les participants ont convenu d'adresser une lettre au Premier ministre, Navin Ramgoolam. Dans cette correspondance, envoyée le 28 avril, la Mauritius Offshore Fishermen Cooperative Federation, en collaboration avec le Fishermen Trade Union Movement, sollicite une rencontre urgente avec le Premier ministre, en présence également du ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, afin d'examiner les problématiques du secteur et de présenter leurs propositions.

Les pêcheurs indiquent que leur situation, déjà difficile, s'est aggravée avec le conflit au Moyen-Orient, qui affecte l'approvisionnement en carburant, le transport maritime, les importations alimentaires ainsi que la stabilité des prix sur le marché local. Les représentants du secteur tirent la sonnette d'alarme et réclament des mesures urgentes pour soutenir les pêcheurs, dont les activités sont de plus en plus fragilisées par la hausse des coûts et les incertitudes économiques, afin qu'ils puissent maintenir leurs activités et assurer la continuité de la production.

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« La hausse significative des coûts d'opération pèse lourdement sur le secteur. À l'instar du carburant, 3 000 litres de diesel, qui coûtaient auparavant Rs 97 000, sont presque maintenant à Rs 210 000. À cela s'ajoute l'augmentation du coût des équipements et des matériaux», cite Judex Rampaul. Il a souligné que les pêcheurs font face à un accès limité à certains facilités financières, à des difficultés d'entretien et de renouvellement des bateaux, à une baisse de la rentabilité des sociétés coopératives opérant en haute mer, ainsi qu'à des défis liés aux conditions climatiques et à la préservation des ressources marines.

Face à cette situation, les représentants des pêcheurs souhaitent discuter avec le Premier ministre et le ministre de tutelle de plusieurs propositions concrètes visant à soutenir durablement le secteur, notamment la mise en place d'un plan d'urgence pour les pêcheurs en cas de crise internationale, la révision des aides et facilités accordées aux pêcheurs professionnels, le renforcement de la flotte locale et des infrastructures portuaires, ainsi que l'encouragement de la production locale afin de réduire la dépendance aux importations. Ils proposent également l'instauration de consultations régulières entre les autorités et les représentants du secteur, ainsi que la décentralisation de certaines gestions administratives liées à la pêche, afin de permettre des réponses plus rapides et mieux adaptées aux réalités du terrain.

La Fédération des pêcheurs estime qu'il est impératif d'anticiper, dès à présent, les conséquences et de renforcer les capacités de production locale de la pêche, qui constitue un pilier important de la sécurité alimentaire nationale.