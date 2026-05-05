Ile Maurice: Des résidents dénoncent une pénurie d'eau prolongée, la CWA botte en touche

Des habitants de la rue Les Flamants à Péreybère affirment ne pas être approvisionnés en eau courante depuis près de deux mois. Une situation qu'ils jugent « inacceptable »et qui complique la vie des familles, notamment pour l'hygiène, la cuisine et les tâches domestiques. Ces résidents estiment que cette situation ne peut plus être considérée comme un simple désagrément ponctuel, mais comme un problème sérieux nécessitant une intervention rapide des autorités concernées.

Sunil Gopal, Public Relations and Communication Coordinator à la Central Water Authority, affirme que les plaintes provenant de Péreybère sont limitées. « Pour l'instant, il a peu de plaintes venant de la région de Péreybère. L'ingénieur responsable de la région Nord m'a affirmé n'avoir reçu qu'une seule plainte depuis ce matin et que celle-ci a été traitée », explique-t-il.

Il pense qu'il pourrait s'agir de cas isolés. Selon lui, les personnes concernées doivent impérativement signaler leur problème au service de la CWA au 170 afin que les équipes puissent les identifier et intervenir. « S'il y a vraiment des habitants qui rencontrent des problèmes d'eau, nous allons enquêter et trouver des solutions », assure Sunil Gopal.

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Il précise également que lorsque la situation ne peut être résolue immédiatement, un système d'approvisionnement alternatif peut être mis en place. « Si une personne ne reçoit pas d'eau du tout et que le problème prend du temps à être réglé, nous pouvons fournir de l'eau par camionciterne jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée », indique-t-il. Une visite de terrain devrait être effectuée dans la région afin d'entrer en contact avec les habitants qui sont pénalisés.

Ailleurs dans l'île, la situation varie selon les régions. À Vieux-Grand-Port, l'eau peut être interrompue environ une fois par semaine. À Glen-Park, aucun problème majeur n'est signalé. Dans le Sud et à Flacq, certaines interruptions temporaires sont rapportées.