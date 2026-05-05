Ile Maurice: Une vidéo au coeur d'une enquête

Une affaire troublante mêlant menaces présumées et accusations graves sur les réseaux sociaux fait actuellement l'objet d'une enquête policière. Le lundi 4 mai, aux alentours de 15 heures, Lallmamode Mohammad Muzaffar Ali, âgé de 32 ans et CEO de Konect Solutions Ltd, a porté plainte après la diffusion d'une vidéo jugée préjudiciable à son encontre.

Selon sa déposition, il se trouvait à son lieu de travail, situé à Ebene Icon Tower, lorsqu'il naviguait sur son compte Facebook qui a pour nom, «Muz Lallmamode ». C'est dans ce contexte qu'il affirme être tombé sur une vidéo d'environ 18 minutes, publiée publiquement par un dénommé Ishtiyaq Caunhye, une personne qu'il dit bien connaître, mais avec laquelle il entretient des relations tendues.

Le contenu de cette vidéo serait particulièrement alarmant. Des propos menaçants y auraient été tenus, évoquant notamment des intentions violentes et des conséquences graves. Plus préoccupant encore, selon le plaignant, la vidéo contiendrait des accusations directes l'impliquant dans des activités de trafic de drogue. Des allégations qu'il rejette catégoriquement, affirmant qu'elles portent gravement atteinte à son honneur, à sa réputation ainsi qu'à ses activités professionnelles.

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Face à la gravité de la situation, Lallmamode Mohammad Muzaffar Ali a indiqué être disposé à collaborer pleinement avec les autorités. Il a notamment proposé de mettre son ordinateur portable à la disposition de la police pour tout examen nécessaire dans le cadre de l'enquête.

De son côté, le poste de police de Vallée des Prêtres a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les investigations porteront à la fois sur l'authenticité de la vidéo, le contexte de sa diffusion, ainsi que sur la nature exacte des propos tenus.