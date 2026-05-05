Ile Maurice: Issam Sarkis nommé «Chief Finance Officer»

Du changement à la tête de la direction financière du groupe CIEL. Jérôme De Chasteauneuf, Group Finance Director, partira à la retraite le 30 juin, après 33 ans au sein du groupe. Issam Sarkis, en poste depuis le 1eᣴ mai, lui succède en tant que Group Chief Finance Officer.

Arrivé chez CIEL en 1993, Jérôme De Chasteauneuf a été nommé Group Finance Director en 2013. Diplômé de la London School of Economics et expert-comptable qualifié, il a accompagné le groupe à travers ses grandes étapes de développement, notamment des introductions en Bourse, des expansions internationales et plusieurs opérations de fusions-acquisitions. Il siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées, dont Alteo Limited dont il assure la présidence.

« Ce fut un privilège de contribuer à la croissance de CIEL pendant plus de trois décennies. J'ai eu la chance de participer à des étapes déterminantes, aux côtés d'équipes et de dirigeants d'exception. Je pars avec la conviction que CIEL est bien positionné pour l'avenir, avec des fondations solides et une ambition à la hauteur de son potentiel », déclare Jérôme de Chasteauneuf.

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Pour sa part, Issam Sarkis rejoint CIEL après 15 ans en tant que Chief Finance Officer et Executive Director d'Aspen Global Incorporated à Maurice. Durant cette période, il a conduit plus de 40 transactions majeures pour une valeur cumulée dépassant six milliards d'euros. Il est titulaire d'une licence en Économie de l'université Saint-Joseph de Beyrouth et d'un diplôme en management de l'EM Lyon.

Une période de passation est prévue durant les mois de mai et juin. Le Groupe CIEL, coté à la Bourse de Maurice, est actif dans six secteurs - textile, services financiers, santé, hôtellerie, foncier et agro - dans plus de dix pays en Afrique et en Asie, et emploie 37 500 collaborateurs.