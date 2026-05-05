Ile Maurice: Sixtine Marot prend la tête du RM Club Mauritius

À 33 ans, Sixtine Marot vient d'être nommée CEO du RM Club Mauritius. Une nomination qui illustre l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants à Maurice, mais aussi la place grandissante des femmes dans des postes stratégiques. Lauréate de l'African Woman Award en 2024 et 2025, cette jeune maman affiche déjà un parcours professionnel solide, construit entre hôtellerie, aviation et relation client.

Avant de rejoindre le RM Club, Sixtine Marot occupait depuis 2023 le poste de Head of Sales and Marketing chez Air Mauritius. Elle a également été Director of Sales and Marketing au sein du groupe hôtelier Southern Cross Hotels, après avoir exercé diverses fonctions dans le secteur de l'hospitalité, à Maurice comme à l'international. Cette expérience, centrée sur l'accueil, le service et l'excellence client, constituera l'un des piliers de sa nouvelle mission.

La nouvelle CEO entend mettre son expertise au service d'une ambition claire : renforcer l'expérience des membres et fédérer une véritable communauté autour des RM Clubs. « Créer une véritable communauté autour des RM clubs, en offrant une expérience client mémorable et en élevant nos standards d'excellence », souligne-t-elle.

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Pour atteindre cet objectif, Sixtine Marot mise sur une approche managériale fondée sur la proximité, l'échange et la mobilisation collective. Elle souhaite insuffler une « énergie commune et positive » au sein des équipes, afin de répondre aux attentes des membres. « Le RM Club peut s'appuyer sur d'excellentes infrastructures, et c'est une très bonne base. Désormais, nous allons nous concentrer sur nos équipes pour les aider à faire la différence », explique-t-elle. Elle ajoute vouloir capitaliser sur son expérience dans l'hospitalité et sur son énergie pour piloter les équipes « avec enthousiasme, dynamisme et convivialité ».

Issue d'une famille de sportifs, Sixtine Marot connaît également l'importance du sport dans l'équilibre personnel. Son père a porté les couleurs de Maurice au football, l'un de ses frères a joué au rugby en France pour le Stade Toulousain, tandis qu'un autre dirige un club de padel à La Réunion. Elle-même pratique le trail, le kitesurf et le crossfit. « Depuis toute petite, j'ai été imprégnée par les valeurs du sport. Le travail est ma grande passion, mais le sport me permet d'apporter à ma vie un équilibre », confie-t-elle.

Pour Rémy Mabillon, fondateur du RM Club, cette nomination s'inscrit pleinement dans la vision de développement du groupe à Maurice. Il salue « son dynamisme », « son énergie positive », ainsi que son sens du leadership.