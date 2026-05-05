Cameroun: Socadel - Conseil d'administration inaugural, le pays refonde son électricité

Un décret présidentiel, un conseil d'administration inaugural, une date : le 5 mai 2026. La Société Camerounaise d'Électricité entre en activité. Le secteur énergétique d'un pays de 30 millions d'habitants bascule.

Ce qui se passe à Yaoundé ce mardi

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a convoqué ce mardi 5 mai 2026 à 15 heures la première session du Conseil d'administration de la SOCADEL à l'Hilton Yaoundé. Ce n'est pas une cérémonie symbolique.

Les administrateurs, nommés par décret présidentiel le 4 mai 2026, se réunissent pour mettre en place les organes de gouvernance et installer l'équipe dirigeante. C'est le démarrage opérationnel officiel d'une entreprise publique présentée comme la pièce centrale d'une réforme structurelle du secteur électrique camerounais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué du ministre parle explicitement de « démarrage effectif des activités ». Le vocabulaire est délibéré : cette session marque le passage d'une annonce à une réalité institutionnelle.

Pourquoi créer une nouvelle société d'électricité

Le Cameroun restrucure son secteur énergétique depuis plusieurs années. L'objectif affiché est double : améliorer la gouvernance du service public de l'électricité et relever les performances opérationnelles d'un réseau fragilisé par des décennies de sous-investissement.

La création de la SOCADEL s'inscrit dans cette dynamique de réforme. Elle répond à un constat partagé : la structure existante ne permettait plus d'assurer la qualité et la régularité du service. Une nouvelle entité, dotée d'une gouvernance propre et d'une direction opérationnelle dédiée, est jugée nécessaire pour accélérer la transition.

Ce type de réorganisation sectorielle n'est pas propre au Cameroun. Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont emprunté cette voie avec des résultats contrastés. La différence tient souvent à la vitesse d'exécution post-création et à la solidité du pilotage institutionnel.

Comment fonctionne ce type de transition institutionnelle

La mécanique est précise. Un décret présidentiel nomme les administrateurs. Ces derniers se réunissent en session inaugurale pour valider les statuts internes, élire les organes dirigeants et mandater une direction exécutive. C'est cette séquence qui se joue aujourd'hui à Yaoundé.

La réforme du secteur électrique camerounais repose sur ce mécanisme : une structure juridiquement autonome, dotée d'un conseil d'administration indépendant du ministère de tutelle, censée introduire une logique de performance dans la gestion du service public.

L'urgence soulignée dans le communiqué officiel n'est pas rhétorique. Chaque semaine de retard dans l'installation de la direction pèse sur la continuité opérationnelle. Le signal envoyé à ce stade est celui d'une volonté politique ferme de ne pas laisser la société en phase d'attente.

Ce que cette étape change concrètement

La SOCADEL devra démontrer sa capacité opérationnelle. La mise en place de l'équipe dirigeante constitue le premier test. La direction nommée ce 5 mai sera immédiatement attendue sur des indicateurs concrets : stabilité du réseau, délais d'intervention, transparence des comptes.

Les partenaires financiers internationaux, bailleurs de fonds et investisseurs privés dans le secteur énergétique, scruteront cette phase inaugurale. Une gouvernance de l'électricité crédible est une condition sine qua non pour attirer des capitaux vers les infrastructures de production et de transport.

L'enjeu dépasse la seule performance opérationnelle. La SOCADEL peut devenir le vecteur d'une modernisation profonde : intégration des énergies renouvelables, extension du réseau aux zones non connectées, transition vers un modèle financièrement soutenable. Ou rester une réforme institutionnelle sans lendemain. Tout se joue dans les décisions prises dans les prochains mois.

La vraie question reste entière

Créer une structure est une chose. La faire fonctionner en est une autre. L'Afrique centrale a vu trop de réformes ambitieuses s'essouffler dès la phase de mise en oeuvre. La Société Camerounaise d'Électricité dispose aujourd'hui d'un cadre institutionnel neuf, d'un mandat clair et d'un soutien politique visible.

Ce qui reste à observer : la SOCADEL se donnera-t-elle les moyens d'être une rupture réelle, ou deviendra-t-elle une couche supplémentaire dans un secteur qui attend toujours sa transformation profonde ?