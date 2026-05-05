Afrique: Persistance du marché pirate au rond-point Ngaba à Kinshasa

Le rond-point Ngaba, carrefour situé entre les communes de Ngaba, Lemba et Makala, à Kinshasa, est transformé en un vaste marché pirate. Cette situation provoque selon des témoins, des embouteillages et favorisent l'insécurité dans cette partie de la capitale.

Selon des témoignages concordants, malgré les opérations d'évacuation, les vendeurs reviennent toujours occuper la chaussée, faute d'espaces de vente appropriés.

Un calvaire pour les usagers

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La circulation au rond-point Ngaba est devenue problématique pour les conducteurs et les piétons. Cette occupation de la voie publique par les commerçants crée un désordre permanent. Cette promiscuité favorise également les vols et divers actes de vandalisme, rendant la vie invivable pour les riverains, selon leur propos.

Le cri de détresse des vendeurs

Interrogés sur place, les vendeurs justifient leur présence sur la chaussée par le manque d'infrastructures adéquates. Ils affirment être conscients des risques d'accidents, mais disent agir par nécessité de survie.

« Nous n'avons pas de marché pour vendre. Même si on nous chasse, nous reviendrons toujours parce que nous n'avons nulle part où aller », explique une vendeuse rencontrée sur le site.

Les commerçants demandent aux autorités urbaines de trouver une solution durable, notamment par l'achat d'un terrain pour l'aménagement d'un marché moderne.