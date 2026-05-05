Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Timothée Menayame élu président au terme d'une élection serrée

Timothée Menayame a été élu président de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) pour un mandat de quatre ans, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire et élective tenue ce lundi 4 mai à l'Hôtel Sultani, à Kinshasa. Le scrutin a été particulièrement disputé. Arrivé en tête au premier tour avec 50 voix, contre 48 pour Delphin Kikuni et 29 pour Jean-Claude Booto, Menayame n'avait pas obtenu la majorité requise, imposant un second tour décisif.

Un second tour très serré

Au terme d'un duel tendu, Timothée Menayame s'est finalement imposé de justesse avec 65 voix contre 63 pour Delphin Kikuni. Une différence minime qui illustre l'intensité de cette élection.

Il succède ainsi à Bosco Mwehu, qui a dirigé l'instance pendant huit ans.

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Battu de peu, Delphin Kikuni a reconnu sa défaite tout en appelant le nouveau président à assumer pleinement ses responsabilités.

« Félicitations au président élu, cher ami et frère Menayame. Tu as gagné. Maintenant, protège cette Linafoot. Elle est malade », a-t-il déclaré, avant de souligner la nécessité de lutter contre les violences dans les stades et la désaffection du public.

De lourds défis pour la nouvelle équipe

Le nouveau président de la LINAFOOT devra rapidement s'attaquer à plusieurs défis majeurs : amélioration de l'organisation des compétitions, professionnalisation du championnat, respect du calendrier sportif et surtout lutte contre les violences dans les stades.