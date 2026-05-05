Madagascar: Infrastructures - Mandroseza, les unités de traitement d'eau en phase finale

Les travaux de construction des Unités compactes de traitement d'eau (UCT) à Mandroseza arrivent à leur phase finale. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène annonce sa mise en service pour bientôt.

Une étape importante est sur le point d'être franchie dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la capitale. La construction des UCT à Mandroseza affiche désormais un taux d'avancement de 97 %, selon les informations communiquées par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, hier, à l'issue d'une visite de suivi des chantiers. "L'essentiel des travaux est achevé et les essais de mise en service de la station sont programmés d'ici vendredi 8 mai 2026", selon la missive.

Une fois cette infrastructure opérationnelle, l'approvisionnement en eau devrait s'améliorer à Antananarivo. Cette infrastructure va renforcer la production d'eau potable de la Jirama à hauteur de "20 000 m³ par jour". Cette avancée est non négligeable pour la ville qui est confrontée depuis plusieurs années à des pénuries récurrentes. Une situation qui s'aggrave d'année en année, avec plusieurs quartiers qui n'ont accès à l'eau que la nuit, d'autres qui ont vu leurs robinets à sec depuis des mois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais même si cet apport supplémentaire est important, son effet sur le réseau demeure limité. Le déficit de production atteint près de 100 000 m³ par jour, à Antananarivo. À cela s'ajoute la perte importante d'eau avec les réseaux d'eau qui sont vétustes. Le Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP) a rapporté, le 23 avril, que des inspections ont permis de constater une perte d'eau estimée à 4 000 m³ par jour sur un réseau de 200 km de conduites à Antananarivo. "Ce résultat ne concerne qu'une partie du réseau étudié. Si l'on considère l'ensemble des 1 300 km de canalisations existantes dans la capitale, l'ampleur des pertes d'eau pourrait être beaucoup plus importante", avait indiqué le coordonnateur du projet, Ranto Rakotonjanahary.

Nouvelle station

Plusieurs projets sont en cours à Antananarivo pour renforcer la production d'eau potable. Ces efforts incluent le Wremplacement des 64 km de conduites vétustes, ainsi que la construction d'une nouvelle station de pompage à Mandroseza, en complément des UCT. Ces initiatives devraient contribuer à une augmentation de la production d'environ 50 000 m³ par jour, ainsi qu'à la réduction partielle du déficit actuel, d'ici août 2026.

Cette progression devrait contribuer à améliorer la distribution dans plusieurs quartiers, notamment ceux situés en hauteur ou en périphérie, souvent les plus touchés par les coupures. "Ces effets structurels attendus restent étroitement liés à la mise en œuvre des travaux stratégiques en cours", selon le communiqué.