Ethiopie: Sauver la nation de la pauvreté, voilà ce qui définit le patriotisme moderne - La maire Adanech

Addis Ababa — La maire Adanech Abiebie a déclaré que la véritable mesure du patriotisme pour la génération actuelle réside dans la sortie du pays de la pauvreté et la lutte contre le sous-développement.

Elle a tenu ces propos lors de la 85e célébration de la Journée de la Victoire des Patriotes, qui s'est déroulée sur la place du Monument de la Victoire des Patriotes (Arat Kilo) à Addis-Abeba, en présence de hauts responsables, dont Taye Atske Selassie, et d'anciens patriotes.

En évoquant la victoire historique remportée sur les forces fascistes, la maire a déclaré que les patriotes éthiopiens, hommes et femmes confondus, l'avaient emporté non pas grâce à un armement supérieur, mais grâce à leur résilience, à leur unité et à un amour inébranlable pour leur pays.

Leur sacrifice, a-t-elle souligné, a assuré la survie de la souveraineté nationale et laissé un héritage qui doit être préservé et honoré.

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Adanech a souligné que cet héritage confère une responsabilité à la génération actuelle : celle d'écrire son propre chapitre de patriotisme par des contributions concrètes au développement national.

« Le patriotisme, aujourd'hui, c'est libérer notre nation de la pauvreté et du retard », a-t-elle déclaré, ajoutant que garantir un accès légitime à la mer faisait également partie de la responsabilité historique de cette génération.

Elle a ajouté que la Journée de la Victoire des Patriotes ne devait pas seulement être un moment de commémoration, mais aussi l'occasion de renouveler l'engagement en faveur de la paix, du développement et de la prospérité partagée.

La maire a appelé les citoyens de tous horizons à devenir les champions du développement et les gardiens de la paix, soulignant que le progrès durable du pays dépendait de la détermination collective et de la participation active de tous.