Ethiopie: « Les patriotes nationaux sont indispensables pour assurer la prospérité », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la prospérité nationale passait par l'émergence de patriotes engagés, rejetant fermement l'intérêt personnel, la trahison et l'agression extérieure, alors que le pays célébrait le 85e anniversaire de la Journée de la victoire des patriotes.

Dans un message prononcé à cette occasion, le Premier ministre a souligné que le véritable patriotisme trouvait ses racines dans le sacrifice désintéressé et le dévouement inébranlable envers la nation et son peuple.

« La prospérité exige des patriotes qui disent non à l'intérêt personnel, à la trahison et aux envahisseurs », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a noté que le 5 mai marque le triomphe historique des patriotes qui ont vaincu les forces fascistes et rétabli la pleine souveraineté, décrivant cette journée comme un moment décisif de courage et d'unité.

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Selon le Premier ministre, le patriotisme implique de sacrifier ses intérêts personnels, son pouvoir et sa reconnaissance pour le bien national supérieur. Il a souligné que cette lutte historique avait été menée contre trois adversaires principaux : l'égoïsme, la trahison et l'agression étrangère.

Le Premier ministre Abiy a averti que ces défis persistent aujourd'hui sous différentes formes, soulignant que les faiblesses internes telles que la corruption, la pauvreté et le sous-développement continuent de menacer le progrès national.

Il a en outre appelé à la mobilisation de patriotes dans tous les secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, la sécurité, la politique, les affaires, la diplomatie, la fonction publique, la santé et l'éducation, afin de soutenir la trajectoire de réforme et de développement du pays.

Le Premier ministre a attribué les progrès nationaux en cours aux contributions de ces patriotes, tout en soulignant que le chemin vers la victoire totale est toujours en cours.

Il a conclu en appelant tous les citoyens à réfléchir à leur niveau de patriotisme et à renouveler leur engagement envers le service national, se disant convaincu qu'une prospérité durable peut être atteinte grâce à l'effort collectif et au dévouement.

La Journée de la victoire des patriotes est célébrée chaque année pour honorer les sacrifices de ceux qui ont défendu la souveraineté et l'indépendance de la nation.