Ethiopie: « Le patriotisme d'aujourd'hui consiste à stimuler le développement et à mener la modernisation » - Le président Taye

Addis Ababa — À l'occasion du 85e anniversaire de la Journée de la Victoire des Patriotes, le président Taye Atske Selassie a déclaré que le patriotisme d'aujourd'hui devait s'exprimer par une contribution active au développement national et par un rôle moteur dans la modernisation.

Le 85e anniversaire de la Journée de la Victoire a été célébré en grande pompe sur la place du Monument de la Victoire des Patriotes (Arat Kilo) à Addis-Abeba, en présence de hauts responsables gouvernementaux, de diplomates et de nombreux citoyens.

S'exprimant lors de cet événement, le président Taye a déclaré que cette journée symbolisait une victoire historique sur le fascisme et le nazisme, et a adressé ses félicitations au peuple de la nation ainsi qu'aux patriotes qui ont défendu la souveraineté du pays au prix de sacrifices.

Il a souligné que cette commémoration annuelle reflétait la résilience et la lutte acharnée des patriotes qui, malgré des ressources limitées et un armement rudimentaire, ont vaincu une force d'invasion bien équipée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le président, cette victoire a démontré au monde entier le pouvoir de l'unité et a préservé la souveraineté du pays sur la scène internationale.

Le président a en outre souligné que cette victoire avait jeté des bases durables pour empêcher la résurgence de l'idéologie fasciste, tout en rappelant que l'héritage légué par les patriotes comprenait la paix, la liberté et la confiance en soi.

Qualifiant le patriotisme de vertu nationale intemporelle, Taye a déclaré que cette victoire historique continuait de constituer un fondement solide pour la prospérité et une source d'espoir pour l'avenir.

Il a souligné que chaque citoyen avait le devoir de servir son pays avec conscience et clairvoyance, précisant que les aspirations du peuple tournaient autour de la croissance, du développement et de la modernisation.

« Le patriotisme d'aujourd'hui, c'est d'être un acteur du développement et un pionnier de la modernisation », a déclaré le président, exhortant les citoyens à honorer les sacrifices des générations passées en oeuvrant pour une nation meilleure et plus prospère.

L'Éthiopie célèbre chaque année la Journée de la victoire des patriotes afin de rendre hommage au courage et au sacrifice de ceux qui ont résisté à l'occupation étrangère et défendu l'indépendance du pays.