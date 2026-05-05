Burkina Faso: Coris Bank affiche des résultats remarquables au premier trimestre, avec un bénéfice en hausse de 22

Coris Bank International, le prêteur basé à Ouagadougou et coté à la BRVM, a réalisé un résultat trimestriel exceptionnel dans le secteur bancaire régional, avec un bénéfice net en hausse de 22% à 21,5 milliards de FCFA (38,4 millions de dollars) et des dépôts en augmentation de près de 38% - une combinaison qui indique que la banque prend des parts de marché même dans un environnement opérationnel difficile.

Le produit net bancaire a augmenté de 28,5% à 36,8 milliards de FCFA (65,8 millions de dollars), la plus forte augmentation de revenus parmi les banques basées au Burkina Faso qui ont publié leurs résultats ce trimestre. La banque a attribué cette croissance à sa dynamique commerciale et à l'expansion de son activité, sans détailler la contribution par segment.

Les dépôts ont atteint 2,37 trillions de FCFA (4,2 milliards de dollars), contre 1,71 trillion de FCFA (3,1 milliards de dollars) un an plus tôt - une augmentation de 38% qui est frappante pour toute banque et particulièrement dans un pays qui navigue entre les défis sécuritaires et une économie sous tension. Le portefeuille de prêts a connu une croissance plus modeste de 3,8 %, ce qui suggère que Coris renforce sa capacité de financement avant de déployer des crédits, plutôt que d'augmenter ses prêts en premier lieu.

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La banque a également inauguré son nouveau siège à Ouagadougou au cours du trimestre, une étape importante qui coïncide avec le mandat du gouvernement militaire exigeant que les principaux opérateurs établissent des locaux permanents dans la capitale.

Le résultat avant impôt a augmenté de 23,7 % pour atteindre 23,6 milliards de FCFA (42,2 millions de dollars), l'écart entre le résultat avant impôt et le résultat net impliquant une charge d'impôt globalement en ligne avec les périodes précédentes.

Points clés à retenir

Coris Bank International est une banque privée burkinabé - une distinction qui compte dans un marché où les institutions liées à l'État et les filiales étrangères dominent le paysage dans une grande partie de l'UEMOA. Fondée par l'entrepreneur ivoiro-burkinabé Idrissa Nassa, Coris a connu une croissance agressive au cours de la dernière décennie grâce à une expansion organique et à des acquisitions dans la sous-région.

Sa croissance de 38 % des dépôts en un seul trimestre est extraordinaire et mérite un examen approfondi : une croissance de cette ampleur reflète généralement soit un client institutionnel majeur ou une entité gouvernementale qui stationne des sommes importantes, soit une migration des dépôts des concurrents, soit une campagne agressive de mobilisation des particuliers - et la distinction est importante pour la durabilité.

Ce qui est cohérent avec le modèle, c'est que Coris a surperformé le marché burkinabé pendant plusieurs années consécutives, gagnant des parts en partie grâce à ses références en matière de propriété locale avec le gouvernement militaire et en partie grâce à son réseau de contact avec la clientèle. La performance de la banque au premier trimestre 2026 est d'autant plus impressionnante que l'environnement macro-économique du Burkina Faso - perturbations sécuritaires sur 30% du territoire, pression fiscale, financement externe limité - devrait normalement freiner l'activité bancaire.

Pour les investisseurs de la BRVM, Coris est l'une des rares banques à forte croissance dans la région, et les résultats du premier trimestre renforcent cette image. Le risque principal est la concentration : une banque qui se développe aussi rapidement sur un seul marché exigeant a besoin de contrôles de risques stricts pour éviter les problèmes de qualité d'actifs qu'une croissance rapide des prêts peut créer.