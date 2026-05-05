Niger: BOA Niger confirme son redressement avec un bénéfice en hausse de 29% au premier trimestre

Le rapport d'activité du premier trimestre 2026 de Bank of Africa Niger confirme le scénario de redressement esquissé par la direction après une année 2025 difficile, avec un bénéfice net en hausse de 29% en glissement annuel à 1,47 milliard de FCFA (2,6 millions de dollars), la banque ayant reconstitué ses revenus et réduit ses coûts simultanément.

Le produit net bancaire a augmenté de 8% à 5,2 milliards de FCFA (9,3 millions de dollars), grâce à l'amélioration des rendements du portefeuille de crédit, la banque ayant réorienté sa gamme de prêts vers des facilités plus avantageuses pour les PME. Le portefeuille de prêts a encore diminué à 123 milliards de FCFA (219,9 millions de dollars), contre 128 milliards de FCFA (228,7 millions de dollars) à la fin de l'année 2025, alors que le processus de désendettement se poursuit.

Les coûts d'exploitation ont baissé de 9%, augmentant le résultat brut d'exploitation de 42% et portant le ratio d'efficacité des coûts à 56,2% - une amélioration significative par rapport aux 66,2% enregistrés pour l'ensemble de l'année 2025 et aux 66,8% observés au premier trimestre 2025. Cette combinaison d'augmentation des revenus et de réduction des coûts correspond exactement à l'objectif que la banque s'est fixé.

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Le coût du risque a doublé par rapport au premier trimestre 2025, ce qui reflète les efforts continus déployés pour résoudre les problèmes liés aux prêts hérités du passé plutôt qu'une nouvelle détérioration. La banque est toujours en mode nettoyage, mais elle génère des bénéfices en même temps.

Le résultat avant impôt a augmenté de 26 % et le résultat net de 29 %. Compte tenu du dividende nul pour 2025, le gain de 28,7 % de l'action depuis le début de l'année reflète la lecture que fait le marché de cette amélioration directionnelle.

Points clés à retenir

Ce rapport sur le premier trimestre est essentiellement un addendum au communiqué de presse sur l'année 2025, qui fait l'objet d'une publication séparée. Le message clé est cohérent : La BOA Niger exécute une reprise qui a toujours été structurelle plutôt que cyclique. La banque opère dans un pays où les conditions macroéconomiques et sécuritaires limitent le rythme de croissance des prêts, ce qui signifie que la reprise est avant tout une histoire de qualité des bénéfices - moins de provisions, moins de coûts, un meilleur rendement sur un portefeuille plus petit mais plus propre - plutôt qu'une expansion du volume.

L'augmentation des bénéfices de 29 % pour une croissance des revenus de 8 % montre que la réduction des coûts est plus efficace que le redressement des revenus, qui n'est une voie durable que si les revenus finissent par s'accélérer à nouveau. Cette ré-accélération dépend de la question de savoir si la poussée des prêts aux PME - où la production de nouveaux dossiers de prêts a augmenté de 19 % en 2025 - se traduit par une croissance réelle du portefeuille de prêts au cours du second semestre 2026.

Si c'est le cas, et si le coût du risque continue à se normaliser au fur et à mesure que les provisions héritées sont absorbées, la trajectoire des bénéfices pourrait s'accentuer. Pour les investisseurs de la BRVM qui ont résisté à la douleur de 2025, le premier trimestre 2026 est une validation. La question est de savoir si le capital patient sera récompensé par un retour aux paiements de dividendes en 2026 - un signal que la banque n'a pas encore donné.