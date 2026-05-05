Ile Maurice: Football - Mangalkhan SC, un titre et une montée avec la manière

La deuxième division nationale, qui a connu son épilogue samedi, a tenu toutes ses promesses. Alors que le suspense restait entier avant le coup d'envoi de cette 18e et dernière journée, les verdicts sont enfin tombés, désignant un champion, un promu et deux relégués malheureux au terme d'un aprèsmidi riche en émotions.

Le grand gagnant de cette saison est incontestablement Mangalkhan SC. Leader avant cette levée, le club curepipien n'a pas tremblé au moment de conclure son épopée. Face à Faucon Flacq, les joueurs de Mangalkhan ont livré une prestation magistrale, s'imposant sur le score sans appel de 5-0. Cette victoire éclatante leur permet de terminer en tête du classement avec 41 points (13 victoires) et de décrocher officiellement leur billet pour la D1. Une juste récompense pour une équipe qui a dominé les débats avec une différence de buts impressionnante (+21).

L'autre grand bénéficiaire de cette journée est Plaine Magnien Star. Dans un duel à distance avec La Cure Sylvester pour la deuxième place synonyme de promotion, le promu a dû s'employer pour s'imposer 3-2 face à l'AS Quatre-Bornes. Ce succès crucial leur permet de conserver deux points d'avance sur La Cure Sylvester (3e), qui s'est inclinée de son côté face à Plaisance Peacock (0-1). Plaine Magnien retrouvera donc l'élite la saison prochaine.

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En bas de tableau, la bataille pour la survie a été tout aussi intense. Le grand soulagement est venu du côté du Savanne SC. En s'imposant de justesse 3-2 face à l'US Trou-aux-Biches, le club sudiste a réussi l'opération survie, terminant à la 6e place avec 25 points. En revanche, la sentence est cruelle pour Plaisance Peacock FC et Faucon Flacq SC. Malgré une victoire d'honneur contre La Cure Sylvester, Plaisance Peacock (7e, 23 points) ne peut éviter la relégation en raison des résultats de ses concurrents directs. Ils sont accompagnés à l'échelon inférieur par Faucon Flacq (8e, 22 points), lourdement battu par le champion.

Dans le duel des centres de formation, le CNEF U18 a pris le meilleur sur le HPC U17 (2-1), les deux structures fermant la marche.