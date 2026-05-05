Ile Maurice: Un septuagénaire se noie à proximité de l'île-aux-Cerfs

Yvan Vadamootoo, 76 ans, s'est noyé dimanche, à Trou-d'Eau-Douce, à proximité de l'île-aux-Cerfs.

Selon les informations recueillies, la victime participait à une sortie en catamaran. Le drame serait survenu 15 à 20 minutes après que le groupe a commencé une baignade. Selon ses proches, Yvan Vadamootoo aurait soudainement commencé à se débattre dans l'eau. Les membres de la famille expliquent avoir immédiatement réagi pour le sortir de l'eau et lui porter assistance. Des gestes de premiers secours ont été pratiqués sur place, notamment un massage cardiaque et des tentatives de réanimation, en attendant l'arrivée des secours.

Toujours profondément bouleversés, les proches de la victime, décédée pendant son évacuation vers l'hôpital le plus proche, dénoncent des lacunes dans l'intervention des services d'urgence. Ils estiment que leur intervention aurait manqué de coordination et de moyens adaptés.

Des secours moyens

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon leur témoignage, l'ambulance est arrivée sans équipement complet, limitant la prise en charge immédiate. «Il n'y avait presque rien. Pas d'oxygène, pas de véritable prise en charge. Nous avons dû poursuivre les gestes de secours nous-mêmes», affirme son neveu Jimmy Vadamootoo, qui participait à cette sortie en mer avec son épouse, Emilie Lutchmiah.

Pour la famille, il y a un manque de préparation générale en matière de premiers secours dans les espaces publics et touristiques, notamment dans des zones très fréquentées comme l'île-aux-Cerfs. Elle demande une meilleure formation de la population et un renforcement des dispositifs de sécurité. «Tout le monde devrait être capable de réagir en cas d'urgence.

Ce n'est pas seulement le rôle médical, c'est aussi une question de citoyenneté», souligne Emilie Lutchmiah. Sollicité, concernant l'intervention des services d'urgence, le ministère de la Santé n'avait toujours pas réagi à l'heure où nous mettions sous presse.

L'autopsie a conclu à une asphyxie par noyade. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Ce séjour s'inscrivait dans un contexte de retrouvailles familiales pour un mariage et aussi pour que le couple Vadamootoo, vivant en Australie, soit au chevet d'une proche malade, la belle-mère de la victime.

Yvan Vadamootoo, parti depuis plus de 40 ans, est décrit par ses proches comme un homme actif, en bonne santé et profondément attaché à sa famille. À Maurice depuis février, il profitait pleinement de ce séjour, entouré des siens. «Il faisait son jogging chaque matin et jouait au golf plusieurs fois par semaine. Il était en forme et très heureux d'être ici avec nous. Il disait que l'Île-aux-Cerfs était son paradis sur terre», confie son neveu Jimmy Vadamootoo.

La famille, qui attend l'arrivée des enfants d'Yvan Vadamootoo d'Australie et du Royaume-Uni, devra décider au cours des prochains jours si les funérailles auront lieu à Maurice ou à l'étranger.