Ile Maurice: Natation - Le pays en lice pour le coup d'envoi à Oran

L'élite de la natation africaine se retrouve en Algérie pour un événement d'envergure. Du 5 au 10 mai 2026, Oran accueille simultanément les 17th AA Senior & Junior Swimming Championships, les 1st Inter Zonal Swimming Championships, ainsi que les 2nd AA Masters Swimming Championships. Cette plateforme unique verra la participation d'une quarantaine de nations, promettant un niveau de compétition relevé dans le bassin d'Oran.

La délégation mauricienne est désormais au complet sur le sol algérien. Un premier groupe a quitté Maurice samedi soir, composé de Chloe Ah Chip, Alicia Kok Shun, Lukas Chan Chuen et Bradley Vincent. Ils sont encadrés par l'officielle Veena Lutchmanen et la coach Audrey Rousselin Marjolin. Sur place, ils ont été rejoints par Hans et Aidan Li Ying Pin, en provenance du Canada, ainsi que par Anishta Teeluck et Gregory Anodin, d'Europe.

Bien que l'événement ait été initialement prévu au Ghana, c'est finalement l'Algérie qui a repris l'organisation suite à un retrait de dernière minute. Les épreuves se tiennent au Complexe Aquatique Miloud Hadefi, une installation moderne déjà utilisée lors des Jeux Méditerranéens de 2022.

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Pour cette première journée de mardi, l'attention sera portée sur les épreuves de vitesse. Selon les engagements de la Mauritius Swimming Federation, les na- geurs suivants sont susceptibles d'entrer en action dès les séries matinales : Au 100m Nage Libre masculin, trois crawlers mauriciens, à savoir le fer de lance Bradley Vincent, accompagné de Lukas Chan Chuen et de Gregory Anodin, sont susceptibles de participer à cette épreuve.

Toutefois, conformément au règlement technique, seuls deux d'entre eux prendront effectivement le départ. Au 100m Nage Libre féminin, Chloe Ah Chip devrait être la représentante mauricienne sur cette distance pour ses débuts dans la compétition. Au relais 4x100m Nage Libre Mixte, Maurice dispose également d'un engagement pour ce relais qui clôturera la session des finales de l'après-midi. Ce sera à la coach Audrey Rousselin Marjolin de prendre la décision finale en ce qu'il s'agit de la composition de la 'Team'.