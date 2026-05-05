Madagascar: Projet d'urgence - Six mille sinistrés de Marovoay et Soalala reçoivent de l'aide

Suite au passage du cyclone Fytia ayant durement frappé la région Boeny en février dernier, l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) déploie une aide d'urgence en faveur des populations de Marovoay et de Soalala.

Le projet d'aide d'urgence aux ménages vulnérables est lancé officiellement depuis mercredi dernier. Une séance d'information et de formation sur le projet s'est déroulée les 29 et 30 avril derniers, dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina.

Au total, six mille ménages fortement affectés par le cyclone dans les districts de Marovoay et de Soalala bénéficieront de ce projet. À Marovoay, quatre mille ménages vulnérables ont été recensés dans les communes de Tsararano, Ankazomborona, Marovoay banlieue et Anosinalainolona. Dans le district de Soalala, deux mille bénéficiaires sont identifiés dans les communes d'Antsakoamileka et de Soalala.

Le projet est piloté par l'Organisation des Nations Unies, à travers la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).

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« L'objectif est de soutenir la reprise rapide des activités agricoles et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire ainsi que le redressement des moyens de subsistance dans l'agriculture et l'élevage pour la campagne agricole de 2026, tout en protégeant les moyens d'existence des populations sinistrées et en renforçant la sécurité alimentaire », a expliqué le responsable du projet.

Priorités

Les actions prévues consistent à une distribution de kits d'intrants agricoles dont des semences et des outils, pour la relance des cultures de base et maraîchères. Une campagne de vaccination (volailles, ovins et caprins) et de déparasitage du bétail sera réalisée. Ce, afin de prévenir la propagation des maladies après les inondations.

Par ailleurs, les agriculteurs bénéficieront de formations sur l'Agriculture intelligente face au climat (AIC) et l'Agriculture sensible à la nutrition (ASN). La lutte contre les maladies et les ravageurs des cultures figure également parmi les priorités du projet.

Rappelons que cette intervention est financée par le Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) de l'ONU, dans le cadre d'une réponse coordonnée plus large.

Le lancement officiel a été marqué par la présence du secrétaire général de la région Boeny, des représentants de la FAO, de la direction régionale de l'agriculture Boeny, ainsi que des représentants des districts de Marovoay et de Soalala, des communes concernées et du responsable de l'ONG Mazava.