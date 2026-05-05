Madagascar: Infrastructres routiére - Des routes criblées de nids-de-poule aux 67 ha

Dans plusieurs axes des 67 ha, l'état de la voirie se dégrade. Des chaussées fissurées, des affaissements et des trous béants transforment les déplacements en véritable parcours d'obstacles. « Ces dégradations affectent les axes principaux, provoquant des ralentissements, des embouteillages et des risques accrus d'accidents, notamment pour les motocyclistes et les piétons », indique Koloina, un usager de la route. Des routes de la capitale sont aujourd'hui criblées de nids-de-poule, compliquant fortement la circulation des usagers.

Au niveau de la station d'essence, à proximité de l'église FLM 67 ha Sud et de la mosquée, les routes sont fortement dégradées et nécessitent une réhabilitation urgente. La chaussée y présente de nombreux nids-de-poule et affaissements, rendant la circulation particulièrement difficile pour les automobilistes comme pour les deux-roues.

Ces nids-de-poule, nombreux sur l'axe, se remplissent d'eau, rendant leur présence encore plus dangereuse et difficile à repérer pour les usagers. L'eau stagnante masque la profondeur des trous et crée des zones glissantes. Les passages répétés dans ces zones aggravent également la dégradation de la chaussée, les trous ayant tendance à s'élargir et à se creuser davantage au fil du temps.

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Des travaux de réhabilitation sont réalisés aux 67 ha, comme ceux au Coum 67 ha ou encore à Vatobe. Cependant, plusieurs portions de route se trouvent toujours dans un état alarmant. Cette situation continue de perturber la fluidité du trafic. Malgré les interventions engagées, certaines sections restent impraticables ou endommagées, ralentissant les déplacements quotidiens.

Cette situation a de lourdes répercussions sur la circulation. « Avec la dégradation des routes, les véhicules ont du mal à circuler », souligne un usager, qui évoque également des embouteillages fréquents et une augmentation des risques d'accidents, notamment aux heures de pointe. Les autorités n'ont pas donné davantage d'informations sur la réhabilitation de ces axes.

Plusieurs axes routiers de la capitale subissent des dégradations répétées. Parmi eux figurent Ambohimiandra, Anosy, Ankadimbahoaka, ainsi que certaines portions de la route reliant Anosizato à Ankadimbahoaka. Bien que des travaux de réhabilitation y soient régulièrement réalisés, ces routes se détériorent rapidement, rendant leur entretien permanent indispensable.