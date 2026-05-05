Burkina Faso: Les recettes de la BOA au pays chutent alors que le risque pays pèse sur les prêts

Bank of Africa Burkina Faso, le prêteur basé à Ouagadougou et filiale du Groupe BMCE, a ouvert 2026 avec un bénéfice net de 4,52 milliards de FCFA (8,1 millions de dollars) au premier trimestre, en baisse de 13% par rapport à 5,2 milliards de FCFA (9,3 millions de dollars) un an plus tôt, en raison de la contraction du produit net bancaire et de la persistance d'un environnement opérationnel tendu.

Le produit net bancaire a baissé de 10,7% à 12,7 milliards de FCFA (22,7 millions de dollars), soit la plus forte contraction du chiffre d'affaires des six filiales de la BOA cotées à la BRVM ce trimestre. La banque n'a pas fourni une ventilation détaillée, mais la dynamique est cohérente avec un marché où la croissance des prêts et les volumes de transactions sont comprimés.

La base de dépôts a augmenté de 6,3% à 933 milliards de FCFA (1,67 milliards de dollars), un signe que la banque attire toujours des fonds. Mais le portefeuille de prêts a diminué de 1,2 % à 469 milliards de FCFA (838 millions de dollars), reflétant la prudence sur le déploiement du crédit dans un marché où le risque est élevé. Le ratio prêts/dépôts se situe par conséquent bien en dessous de 50 %, ce qui signifie que la banque détient d'importantes liquidités non investies.

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Le résultat avant impôt a chuté de 16,9 % et, après prise en compte du coût du risque et des impôts, le résultat net a baissé de 13 %. La direction n'a pas fourni de commentaire sur les raisons de la baisse des revenus, au-delà de la reconnaissance implicite que les conditions de marché restent difficiles.

BOA Burkina Faso est la troisième filiale de la BRVM en termes d'actifs et, historiquement, l'une des unités les plus rentables du groupe. Le résultat du premier trimestre représente un recul par rapport à cet historique.

Points clés à retenir

Les résultats du premier trimestre de BOA Burkina Faso reflètent la réalité d'une économie en état d'urgence sécuritaire depuis plus de trois ans. L'insurrection djihadiste qui contrôle ou perturbe plus de 30% du territoire national crée des coûts directs pour les banques : pertes de prêts dans les régions touchées, réduction de l'activité commerciale en raison des populations déplacées, et coûts d'exploitation plus élevés en raison des exigences en matière de sécurité.

La baisse des revenus de 10,7 % s'explique en partie par le rétrécissement de la base de l'activité économique : lorsque les entreprises ferment, se délocalisent ou réduisent leurs activités, elles empruntent moins, effectuent moins de transactions et détiennent des soldes moins élevés. La croissance des dépôts - 6,3 % - est en fait un signal constructif dans ce contexte, suggérant que les clients font toujours confiance à la banque pour leur épargne, même s'ils n'augmentent pas leurs lignes de crédit.

L'écart entre la croissance des dépôts et la contraction des prêts montre que la banque reçoit des fonds mais choisit de ne pas les déployer de manière agressive, ce qui est une position rationnelle de gestion des risques compte tenu de l'environnement. Pour les investisseurs de la BRVM, BOA Burkina Faso se négocie avec une décote par rapport à ses pairs dans des marchés plus stables, une décote qui reflète de manière appropriée la prime de risque pays.

La question clé pour 2026 est de savoir si une amélioration de la situation sécuritaire permet à la banque de libérer sa capacité de prêt latente - une large base de dépôts non investis est une source de revenus futurs si les conditions le permettent.