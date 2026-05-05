Cote d'Ivoire: Nestlé Côte d'Ivoire enregistre son meilleur premier trimestre depuis des années grâce à la croissance des volumes

Nestlé Côte d'Ivoire, le fabricant de produits alimentaires basé à Yopougon et filiale du groupe suisse, a affiché son meilleur résultat au premier trimestre de ces dernières années, avec un bénéfice net en hausse de 37% à 7,5 milliards de FCFA (13,5 millions de dollars), une augmentation de 31% du chiffre d'affaires s'étant traduite par une hausse des bénéfices malgré les pressions sur les coûts.

Le chiffre d'affaires a atteint 70,8 milliards de FCFA (126,7 millions de dollars), contre 54,1 milliards de FCFA (96,7 millions de dollars) au premier trimestre 2025. La société a attribué ce bond à l'augmentation des volumes, à l'efficacité de l'exécution des ventes et à la discipline opérationnelle - une combinaison qui suggère que la croissance était largement répartie dans son portefeuille de produits plutôt que concentrée dans une seule catégorie.

Le résultat d'exploitation a augmenté plus modestement de 15% à 10,9 milliards de FCFA (19,5 millions de dollars), ce qui signifie que les revenus ont augmenté plus rapidement que les bénéfices d'exploitation - un signe que les coûts des intrants, y compris les matières premières et l'emballage, ont absorbé une partie de l'augmentation des volumes. Le bond de 37 % du bénéfice net est plus élevé que le résultat d'exploitation, reflétant probablement un résultat fiscal favorable ou un revenu financier positif.

L'entreprise a reconnu les pressions exercées sur les coûts de certaines matières premières et de certains emballages, mais a déclaré que ces pressions étaient gérées efficacement. La direction a déclaré qu'elle s'attendait à maintenir la trajectoire de croissance jusqu'à la fin de l'année 2026.

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Pour l'ensemble de l'année 2025, Nestlé CI a gagné 18,4 milliards de FCFA (32,9 millions de dollars) sur un chiffre d'affaires de 233,3 milliards de FCFA (417 millions de dollars), une base de référence que le premier trimestre 2026 dépasse largement sur une base annualisée.

Points clés à retenir

Nestlé Côte d'Ivoire produit et vend certaines des marques alimentaires les plus consommées en Afrique de l'Ouest - les cubes d'assaisonnement Maggi, Milo, Nescafé et les produits de nutrition infantile - sur un marché de plus de 30 millions de consommateurs rien qu'en Côte d'Ivoire, avec des exportations vers la sous-région.

Le bond de 31 % du chiffre d'affaires est inhabituellement important pour une entreprise de produits de consommation de base parvenue à maturité et il convient d'en comprendre les raisons : l'entreprise a cité les volumes, ce qui suggère qu'elle a vendu plus d'unités plutôt que de simplement facturer davantage, ce qui est un signal de croissance plus durable que l'inflation du chiffre d'affaires induite par les prix.

Le marché de consommation de la Côte d'Ivoire a connu une croissance régulière, soutenue par l'urbanisation, l'augmentation de la classe moyenne et la croissance démographique, ce qui crée un effet de levier structurel de la demande pour des produits alimentaires emballés abordables. L'écart entre la hausse de 31 % du chiffre d'affaires et l'amélioration de 15 % du résultat d'exploitation indique aux investisseurs que les marges se sont resserrées, probablement parce que les coûts des intrants pour les matières premières agricoles, l'emballage et l'énergie ont augmenté en même temps que le chiffre d'affaires.

Cette dynamique est commune à tous les fabricants de produits alimentaires dans le monde et c'est la raison pour laquelle la marge à long terme de Nestlé CI dépend de son pouvoir de fixation des prix et de son efficacité en matière de coûts plutôt que du seul volume. Le bond de 37% du bénéfice net, s'il se maintient sur l'ensemble de l'année, se traduirait par une augmentation significative du dividende - une perspective importante pour les investisseurs de la BRVM axés sur le revenu qui détiennent l'action en partie pour son historique de dividende constant.