Afrique de l'Ouest: Oragroup augmente ses bénéfices de 37 %, la maîtrise des coûts compensant la baisse des recettes

Oragroup, le groupe bancaire panafricain basé à Lomé et coté à la BRVM, a annoncé un bénéfice net de 6,6 milliards de FCFA (11,8 millions de dollars) au premier trimestre 2026, en hausse de 37% par rapport aux 4,8 milliards de FCFA (8,6 millions de dollars) de l'année précédente, malgré une légère baisse du produit net bancaire, ce qui en fait l'un des résultats les plus contre-intuitifs de la saison des rapports.

Le produit net bancaire a chuté de 2 % à 50,1 milliards de FCFA (89,6 millions de dollars), reflétant ce que la direction a attribué à un resserrement délibéré de l'activité au début de 2026 dans l'incertitude mondiale du conflit au Moyen-Orient et son effet sur les prix du pétrole, les coûts des engrais et les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques à travers les marchés africains où Oragroup opère.

L'amélioration des bénéfices est venue d'un niveau inférieur à celui des revenus. Le coût du risque a baissé de 10 %, les efforts du groupe en matière de recouvrement de créances ayant porté leurs fruits, ce qui a permis de réduire les provisions nécessaires. Les frais généraux et administratifs ont chuté de 44%, une réduction substantielle que la banque n'a pas entièrement expliquée mais qui pourrait refléter des économies ponctuelles, la liquidation de charges de restructuration antérieures ou une véritable rationalisation opérationnelle.

Les dépôts ont augmenté de 14 % pour atteindre 3,34 billions de FCFA (5,97 milliards de dollars), tandis que le portefeuille de prêts s'est contracté de 12 % pour atteindre 1,43 billions de FCFA (2,56 milliards de dollars) - le même schéma d'accumulation des dépôts dépassant les prêts que l'on observe chez plusieurs pairs régionaux.

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La direction a déclaré que la croissance des dépôts est concentrée dans des filiales spécifiques et fait partie d'une stratégie visant à réduire le coût du financement avant de le déployer dans le crédit.

Points clés à retenir

Oragroup opère à travers le réseau Orabank, avec des filiales dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, principalement sur les marchés francophones, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et le Gabon. Sa diversification géographique est similaire à celle d'Ecobank, mais à une échelle plus petite et avec une clientèle différente.

La croissance des bénéfices de 37 % sur des revenus en baisse est une combinaison inhabituelle et la durabilité de cette croissance dépend de la pérennité des deux moteurs - la baisse du coût du risque et la baisse des dépenses d'exploitation. Une baisse de 44% des frais généraux en un seul trimestre est un chiffre que les analystes sondent généralement : il pourrait refléter une véritable amélioration structurelle des coûts, l'annulation d'une charge de l'année précédente, ou simplement un effet de calendrier comptable.

S'il s'agit d'une amélioration structurelle, Oragroup a discrètement transformé sa base de coûts ; s'il s'agit d'une baisse temporaire, la comparaison avec le deuxième trimestre sera difficile. La contraction de 12% du portefeuille de prêts parallèlement à la croissance de 14% des dépôts produit un ratio prêts/dépôts bien inférieur à 50%, ce qui signifie que le groupe est assis sur un excédent de liquidités significatif qui ne génère pas de revenus d'intérêts sur les prêts.

Le déploiement de ces liquidités dans le crédit - si la stratégie déclarée par la direction d'un financement moins cher se concrétise pour la première fois - constituerait un catalyseur important pour les bénéfices. L'environnement macroéconomique dans lequel Oragroup opère, avec des chocs sur les prix des matières premières et des perturbations pétrolières dues à la crise du détroit d'Ormuz qui se répercutent sur les économies africaines, incite à la prudence quant à la rapidité de ce déploiement.