Tunisie: Marchés publics - Simplifier pour mieux contrôler

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, lundi 4 mai, au Palais de Carthage, Mme Sarra Zaâfrani Zenzeri, Cheffe du Gouvernement, ainsi que M. Slah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

L'entretien a porté sur plusieurs dossiers relatifs au développement des infrastructures nationales. L'accent a été mis sur les mécanismes permettant d'accélérer la réalisation des projets actuellement bloqués ou dont le rythme d'exécution est jugé trop lent. À cet égard, le Chef de l'État a souligné l'urgence d'élaborer de nouveaux textes législatifs régissant les marchés publics.

Cette réforme doit s'articuler autour de deux axes majeurs :

La simplification des procédures administratives; La levée des obstacles bureaucratiques qui entravent fréquemment le lancement ou la concrétisation des chantiers prioritaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement à cet assouplissement procédural, le Président Saïed a insisté sur la mise en place d'un système de contrôle efficace. L'objectif affiché est de garantir une gestion rigoureuse des deniers publics tout en consacrant le principe de la reddition de comptes. Le Chef de l'État a ainsi rappelé que la responsabilité de chaque intervenant doit être engagée à toutes les étapes de la réalisation des projets, afin de mettre fin à l'impunité en cas de défaillance.