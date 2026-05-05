Madagascar: ÉTAT CIVIL - Le Registre Social Unique à mettre en place

5 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le ministère de la Population et de la Solidarité place le Registre social unique (RSU) au cœur du mois de la protection sociale, célébré en ce mois de mai. Il le présente comme un levier central des politiques d'appui aux populations vulnérables.

« Le RSU est un outil permettant de coordonner les programmes de protection sociale à Madagascar. Il contribue à évaluer les conditions de vie des ménages nécessitant un appui, à partir d'indicateurs identifiant les foyers les plus vulnérables », a indiqué le ministère, hier. Ce dispositif offre ainsi aux gestionnaires de projets, aux chercheurs et aux décideurs une base fiable pour orienter leurs actions.

Lancé en 2023, le registre comptait déjà près de 990 000 ménages inscrits en février. L'objectif est d'atteindre 2,5 millions de ménages d'ici au mois de juin. L'inscription, gratuite et volontaire, peut se faire sur présentation d'une pièce d'identité, d'un acte de naissance ou d'une carte de résidence délivrée par le fokontany. L'absence de certains documents ne constitue pas un obstacle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À plus long terme, les autorités visent à ce que 50% des ménages vulnérables bénéficient de la protection sociale d'ici à 2030, contre 15% actuellement, avec l'ambition de rendre les aides plus ciblées, plus équitables et plus efficaces.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.