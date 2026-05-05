Madagascar: ÉTAT CIVIL - Le Registre Social Unique à mettre en place

Le ministère de la Population et de la Solidarité place le Registre social unique (RSU) au cœur du mois de la protection sociale, célébré en ce mois de mai. Il le présente comme un levier central des politiques d'appui aux populations vulnérables.

« Le RSU est un outil permettant de coordonner les programmes de protection sociale à Madagascar. Il contribue à évaluer les conditions de vie des ménages nécessitant un appui, à partir d'indicateurs identifiant les foyers les plus vulnérables », a indiqué le ministère, hier. Ce dispositif offre ainsi aux gestionnaires de projets, aux chercheurs et aux décideurs une base fiable pour orienter leurs actions.

Lancé en 2023, le registre comptait déjà près de 990 000 ménages inscrits en février. L'objectif est d'atteindre 2,5 millions de ménages d'ici au mois de juin. L'inscription, gratuite et volontaire, peut se faire sur présentation d'une pièce d'identité, d'un acte de naissance ou d'une carte de résidence délivrée par le fokontany. L'absence de certains documents ne constitue pas un obstacle.

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À plus long terme, les autorités visent à ce que 50% des ménages vulnérables bénéficient de la protection sociale d'ici à 2030, contre 15% actuellement, avec l'ambition de rendre les aides plus ciblées, plus équitables et plus efficaces.