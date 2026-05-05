Tunisie: Mensonges et réseaux sociaux - Le Président recadre la gestion de l'État

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu hier 4 mai, au palais de Carthage, M. Brahim Bouderbala, Président de l'Assemblée des représentants du peuple, et M. Imed Derbali, Président du Conseil national des régions et des districts.

Au début de cette rencontre, le Chef de l'État a souligné que tous se tiennent sur un seul et même front pour faire face aux divers défis. Il a affirmé que la patrie réunit tout le monde, quand bien même les positions divergent et les approches diffèrent. Le Président de la République a réitéré que la gestion des affaires de l'État ne peut se fonder sur : Des publications (posts) ou des pages suspectes et la propagation de mensonges et de calomnies.

Dans ce contexte, il a pointé du doigt certaines déclarations qui reflètent un état d'égarement, d'impuissance et de faillite chez des parties connues. Ces dernières, s'accrochant à leurs chimères, parient encore sur un retour au passé. Enfin, le Chef de l'État a conclu en affirmant que le peuple tunisien n'oubliera pas et n'acceptera aucun retour en arrière. Le peuple aspire à construire lui-même son avenir à travers ses institutions constitutionnelles, qu'il a établies par sa propre volonté lors du référendum.