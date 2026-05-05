Madagascar: MOTO - ENDURO SPRINT - Finaritra Razafindrakoto décroche sa première victoire

La troisième manche nationale de motocross enduro sprint, épreuve d'endurance inscrite au championnat de Madagascar, s'est tenue dimanche à Imerinkansinina.

Première victoire de la saison. Le pilote du Moto club Madagascar (MCM), Finaritriniaina Razafindrakoto, remporte la victoire au classement général et dans la catégorie MX1 lors de l'Enduro Sprint X-Acerbis disputé dimanche à Imerinkasinina. Étant une course sprint, les concurrents effectuent trois passages chacun sur deux circuits différents.

Classé cinquième à l'issue de la deuxième et précédente manche au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova, Finaritra a fait ce week-end un grand bond et s'est hissé sur la plus haute marche du podium de la troisième manche. Il a réalisé le meilleur cumul des deux spéciales au programme (27 : 12,30). Il a été l'auteur du scratch de la première spéciale réalisée au troisième passage (5 : 26,70) et le meilleur temps du deuxième circuit, un peu moins court (3 : 17,60).

Un autre pilote du MCM, Marco Preve, occupe la place de dauphin au général et en MX1. Il totalise un cumul de 27 : 19,10 à l'issue des trois passages des deux boucles. Marco a lui aussi effectué ses meilleurs temps au troisième passage, 5 : 29,50 à la première spéciale et 3 : 17,60 à la deuxième boucle.

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Reprise

Le jeune pilote de l'Iarivo moto Cclub (IMC), Jao Razafindrakotohasina, qui vient de reprendre les courses locales et avait fini quatrième lors de la précédente manche du championnat d'enduro, complète cette fois le podium à Imerinkasinina. Jao a été en revanche sacré vainqueur de sa catégorie MX2, réalisant un cumul de 27 : 56,80 dont les meilleurs chronos sur les spéciales ont été respectivement de 5 : 40,10 et 3 : 24,20.

Le vainqueur de la première manche et classé cinquième à la seconde, Miadantsoa Razafinarivo du MCM, termine, dimanche, au pied du podium et troisième de la catégorie MX1, crédité d'un cumul de 28 : 17,16. Il a signé un meilleur chrono de 5 : 43,60 au premier circuit et 3 : 24,20 au deuxième.

Chez les amateurs, la victoire revient à Kiady Andriabarimaro du MCM, qui se classe douzième au général. Le championnat national de course d'endurance est actuellement à mi-parcours. La quatrième et prochaine manche, le X-Country d'Ambatondrazaka, se tiendra le 16 mai. Les trois manches restantes se dérouleront toutes en dehors de la capitale.