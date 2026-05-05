Madagascar: Football - THAÏ PREMIER LEAGUE - Njiva Rakotoharimalala signe un quadruplé

5 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'attaquant des Barea, Njiva Martin Rakotoharimalala, brille au championnat thaïlandais. L'ancien joueur du CNaPS Sport a offert quatre buts à son club, Ratchaburi FC, dimanche, dans le cadre de la 29e journée de la Thaï Premier League.

L'équipe de l'international malgache s'est imposée à domicile sur un score fleuve de 6 buts à 1 contre Rayong FC. Ratchaburi FC a mené 3 à 0 à la pause. Les deux premiers buts ont été marqués dès les dix premières minutes. Njiva a été l'auteur du troisième dans le temps additionnel de la première période (45e+1). Le Barea a signé un triplé de plus en seconde période (59e, 80e, 85e).

L'équipe adverse a inscrit son unique but à la 72e minute. À la veille de la fin du championnat, le club de Njiva occupe la troisième place provisoire, crédité de 56 points, derrière le leader Buriram United, loin devant avec un cumul de 69 points, et son dauphin Thaï Port (57 points). Ratchaburi FC compte dix-sept victoires en vingt-neuf matchs. La course pour la deuxième place se disputera encore lors de la 30e et dernière journée du championnat.

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