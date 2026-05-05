Afrique: Tennis - Coopération, l'agent de développement ITF Tapiwa Masunga à Madagascar

L'agent de développement de la Fédération internationale de tennis (ITF) pour l'Afrique, Tapiwa Masunga, est attendue ce jeudi à Madagascar pour une visite stratégique axée sur la détection des talents et la structuration du tennis local. Originaire du Botswana, elle est une ancienne joueuse classée dans le Top 100 mondial juniors de l'ITF. Devenue Development Officer pour l'Afrique australe, elle met aujourd'hui son expertise au service des fédérations, entre formation, détection et structuration.

Dès vendredi après-midi, elle lancera son programme avec une session de repérage de jeunes talents à l'ACSA Ambohidahy. Le lendemain, une journée complète d'observation et d'évaluation se tiendra sur le site de l'université d'Ankatso.

Au-delà du volet technique, cette mission revêt un enjeu structurel. Tapiwa Masunga étudiera la faisabilité d'un projet de construction d'infrastructures au profit de la fédération malgache. Elle fera également le point sur le Junior Tennis Initiative (JTI), un programme abandonné par l'ancienne équipe fédérale en raison de lourdeurs administratives et d'un manque d'incitations financières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite s'achèvera dimanche par une session d'échanges ouverte au public à Ankatso, destinée à répondre aux interrogations des acteurs locaux. Son départ est prévu le même jour dans l'après-midi, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour le tennis malgache.

Dally Randriantefy, la directrice technique nationale de la Fédération malgache de tennis, donne son avis sur cette venue : « Tapiwa Masunga évaluera le niveau des jeunes joueurs de 12 à 14 ans, voire 15 ans, susceptibles d'intégrer le centre ITF de Sousse, en Tunisie. Elle mettra également l'accent sur la formation des entraîneurs malgaches, dans le cadre des certifications de l'ITF ».

Par ailleurs, la mission portera aussi sur la capacité de Madagascar à accueillir des compétitions africaines U14, des tournois du circuit mondial U18, ainsi que des événements institutionnels tels que l'assemblée générale de la Confédération africaine de tennis (CAT) ou des conférences régionales de coaches.