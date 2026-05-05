Madagascar: Slam International - PARIS - Ma Fia prête à porter la voix malgache

La slameuse malgache Ma Fia s'apprête à représenter Madagascar lors de la Coupe du monde de slam à Paris, un rendez-vous majeur de la scène internationale.

Sous les projecteurs de la scène mondiale, la voix de Madagascar s'apprête à résonner avec force et authenticité. Du 11 au 17 mai, Paris accueillera la 20ᵉ édition du Grand Poetry Slam, un événement incontournable qui réunit des artistes venus des quatre coins du monde. Parmi eux, une figure montante du slam malgache : Ma Fia, déterminée à porter haut les couleurs de son pays.

La jeune championne nationale montera sur scène le 12 mai au Temple de Belleville, marquant ainsi une étape décisive dans son parcours artistique. Cette première participation à une compétition internationale représente à la fois un défi et une consécration pour l'artiste, qui s'apprête à confronter son univers à celui d'autres talents internationaux.

À quelques jours de son départ, Ma Fia oscille entre enthousiasme et appréhension. Elle évoque un mélange d'émotions, soulignant qu'elle se sent prête tout en ressentant une certaine tension liée à l'éloignement de son pays : « Je me sens prête, même si une part de moi reste inquiet, surtout à l'idée de quitter Madagascar pour une telle aventure. »

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Sujets sensibles

Pour cette compétition, l'artiste a choisi de défendre la richesse de la langue malgache à travers six textes : Tsy voatery, Mbô kara anao zaho, Zanako, Malaso, Emily et Zah mino. Ces oeuvres, à la fois intimes et engagées, explorent des thématiques variées, reflétant son identité artistique et son regard sur la société.

Ce rendez-vous international s'inscrit dans la continuité d'un parcours déjà remarquable. Ma Fia s'est révélée au grand public en remportant le slam national lors du Madagaslam Festival l'année dernière. Face à des candidats venus de différentes régions du pays, elle s'était imposée grâce à une performance intense, abordant des sujets sensibles tels que la corruption, les inégalités sociales et la condition féminine.

En décrochant ce titre, elle est entrée dans l'histoire comme la troisième femme à être sacrée championne nationale de slam à Madagascar. Une distinction qui renforce aujourd'hui la portée de sa participation à cette scène mondiale, où elle espère faire entendre une voix singulière, ancrée dans la réalité malgache.

À Paris, Ma Fia ne portera pas seulement ses mots, mais aussi ceux d'un peuple, d'une culture et d'une jeunesse en quête d'expression. Une présence qui promet de marquer les esprits et de donner au slam malgache une visibilité nouvelle sur la scène internationale.